ISW: Кремль, вероятно, стремится аннексировать Харьковскую область

Американский Институт изучения войны (ISW) свою ежедневную сводку о войне на Украине начинает с анализа последних заявлений, касающихся судьбы Харьковской области.

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Поддерживаемые Россией оккупационные власти в Харьковской области объявили о том, что этот регион Украины - "неотъемлемая часть русских земель", напоминают аналитики. Это заявление публиковало РИА Новости два дня назад, сообщая, что в Харьковской области утверждена "государственная символика" - гербом стал "золотой двуглавый орел с державой, которая символизирует принадлежность территории к русским землям".

По мнению ISW, это указывает на то, что Кремль, вероятно, стремится аннексировать часть или всю Харьковскую область на востоке Украины, если это будет возможно.

Скорость, с которой оккупационные власти создали администрацию, свидетельствует о том, что Москва добивается их легитимации, а недвусмысленное использование образов и риторики имперской России (а не риторики в поддержку создания "народной республики") подтверждает предыдущую оценку ISW, согласно которой Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей, пишут эксперты.

В то же время российские войска вряд ли покинут юг Украины - такой вывод делает агентство Рейтер из интервью посла России в Британии Андрея Келина.

После вторжения 24 февраля российские силы взяли под контроль большой участок территории на юге Украины над Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году. Одновременно Россия медленно вытесняет украинские силы из двух поддерживаемых Россией повстанческих регионов на востоке Украины, которые она признали независимыми государствами, напоминает агентство.

Отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт, российский посол сказал, что трудно представить, как российские и поддерживаемые Россией силы уходят с юга Украины. Он также заявил, что украинские военные будут оттеснены со всего Донбасса.

"Конечно, трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, когда после вывода начинаются провокации", - сказал Келин.