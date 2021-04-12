Италия назвала дату открытия туристического сезона

Итальянские власти готовятся к перезапуску международного туризма, остановленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По планам, страну откроют для туристов в День Республики, который отмечается 2 июня, пишет РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как объявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья, правительство рассматривает три основных условия для приема иностранных гостей: путешественники должны быть либо полностью вакцинированы от коронавируса и иметь соответствующие сертификаты, либо предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме того, жители популярных туристических направлений должны пройти полную вакцинацию.

В Италии до 30 апреля действуют ограничения на выезд граждан за границу, прибывающих из ЕС ждет 5-дневный карантин и ПЦР-тестирование на COVID-19. Для приезжающих из других стран карантин составляет 14 дней

В марте агентство Bloomberg писало, что туристический сезон в Евросоюзе может снова сорваться из-за того, что Брюссель затягивает процесс согласования ковид-паспортов.

Сейчас Европейская комиссия работает над созданием единой цифровой платформы, в которой фиксировалось бы состояние здоровья путешественников. В эту систему должна вноситься информация о тех людях, которые уже переболели COVID-19 или вакцинировались. Однако, как пишет Bloomberg, среди национальных делегаций в Брюсселе распространили сообщение о том, что только техническая работа над этой цифровой платформой займет еще три-четыре месяца.