Италия запретила приходить на работу без Covid-сертификата
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Италия запретила жителям страны приходить на работу без "ковидного" сертификата. С 15 октября он будет нужен всем итальянцам, кроме пенсионеров и безработных.

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Те, кто откажется предъявить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, рискуют остаться без зарплаты или заплатить штраф: от 400 до 1000 евро, сообщает Euronews.

На сегодня хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 75% итальянцев. "Это важная мера. Италия стала единственной европейской страной, сделавшей "грин-пасс" обязательным на рабочем месте: и в госсекторе, и в частной сфере. Несмотря на некоторую полемику, кажется, что политические партии согласились с правительством. Даже "Лига", которая традиционно не стремилась вводить санитарные пропуска. Согласно недавнему опросу, "грин-пасс" поддерживают 80% итальянцев", — передает из Рима Джорджия Орланди.

В 2020 году Италия оказалась одной из стран, где пандемия Covid-19 проходила крайне тяжело. В этой стране заболевание стало причиной смерти 130 000 человек — это второй показатель в Европе после Великобритании, сообщает Reuters.

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