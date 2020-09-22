Итальянцы решили сократить парламент на треть
Foto: Reuters/Scanpix

69,63% участников референдума, прошедшего в Италии 20–21 сентября, одобрили инициативу о сокращении числа представителей обеих палат парламента — сената (верхняя палата) и палаты депутатов (нижняя). Против высказались 30,37%. Это следует из промежуточных результатов голосования, обнародованных после обработки 99% бюллетеней.

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Таким образом, число законодателей высшего уровня сократится c 945 до 600: палата депутатов будет насчитывать 400 вместо 630 кресел, сенат — 200 вместо 315.

И депутаты нижней палаты, и подавляющее большинство сенаторов в Италии избираются путем прямого голосования. Это отличается от ситуации во Франции или Великобритании, где большинство членов верхней палаты (сената и палаты лордов соответственно) избираются не напрямую, а региональными законодательными собраниями или другими органами.

Главные сторонники инициативы сократить число законодателей в Италии — партия "Движение пяти звезд". Она входит в правящую коалицию наряду с левоцентристской Демократической партией. Сокращение парламента позволит сэкономить порядка миллиарда евро за десять лет, обещали в "Движении пяти звезд". Кроме того, повысится эффективность законодательной системы, полагают там. "Очевидно, что, если сократить численность депутатов, это создаст мотивацию для партий отбирать представителей с упором на качество их работы", — заявил в преддверии голосования депутат "Движения пяти звезд" Мишель Содано.

Идею также поддержал лидер Демократической партии Никола Дзингаретти, назвав ее частью реформаторской программы правительства. Главные оппозиционные силы — правые партии "Лига" и "Вперед, Италия" — тоже поддержали изменения. Глава МИД Италии из "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо назвал результат референдума "историческим".

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