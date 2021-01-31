Итальянское фармацевтическое агентство рекомендует вакцину AstraZeneca только молодым людям

Итальянское фармацевтическое агентство в субботу опубликовало рекомендации, согласно которым вакцину AstraZeneca можно использовать только на людях не старше 55 лет, передает LETA.

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Агентство указало, что вакцина AstraZeneca позволить Италии начать более широкую кампанию вакцинации. Тем не менее, нынешние данные свидетельствуют о “некоторой неясности” об эффективности вакцины в возрастной группе старше 55 лет, отмечает агентство.

В нынешних исследованиях эта часть общества представлена недостаточно широко, хотя и среди пожилых людей была замечена выработка антител. Поэтому агентство рекомендует пожилых людей прививать вакцинами mRNA.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) утвердило использование вакцины AstraZeneca в ЕС. В сообщении ЕАЛ указано, что несмотря на нехватку данных об эффективности вакцины среди пожилых людей, оно разрешает её использовать на людях старше 55 лет. Это связано с тем, что вакцина безопасна для этой группы и у пожилых участников испытаний тоже выработались антитела.

Ещё до решения ЕАЛ латвийское Государственное агентство лекарств заявило, что решение об использовании AstraZeneca на пожилых людях оно будет принимать исходя из решения ЕАЛ. Если европейский регулятор сочтет допустимым использовать вакцину в этой демографической группе, то Латвия последует их рекомендации.

Сомнения в эффективности AstraZeneca среди пожилых людей возникли после того, как немецкие СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили о 8% эффективности в этой группе. Позже эту информацию опроверг Минздрав Германии и производитель. Представители AstraZeneca тогда отметили, что в клинических испытаниях вакцины приняло участие не так много людей старше 55 лет, однако и в этой группе иммунный ответ был идентичен тому, что наблюдался в других возрастных группах.