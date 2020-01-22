Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Официальные извинения журналисту за незаконное уголовное преследование должны были быть принесены в письменном виде не позднее месяца со дня прекращения уголовного дела. Это не сделано до сих пор.

Журналист Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Как рассказал информационному порталу "МБХ медиа" в среду, 22 января, адвокат Сергей Бадамшин, жалоба подана на имя нового главы ведомства Игоря Краснова.

В документе отмечается, что журналист был необоснованно привлечен к уголовной ответственности, и за ним признано право на реабилитацию. По закону, в таком случае ему не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования должны быть в письменном виде принесены официальные извинения за причиненный вред. Что до сих пор сделано не было. "Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства", - указывается в жалобе.

Дело Ивана Голунова

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня и отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследования о похоронном бизнесе. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное преследование в отношении него прекращено. С должностей были сняты два генерал-майора полиции.

18 декабря 2019 года, спустя примерно полгода после освобождения журналиста и за день до пресс-конференции президента РФ Путина, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений, допущенных при задержании Ивана Голунова. Он проходит по делу потерпевшим.