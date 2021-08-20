Из Кабула эвакуировано уже более 9000 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Из-за драматической ситуации в Афганистане после захвата власти в этой стране боевиками исламского радикального движения "Талибан" западные страны эвакуировали воздушным путем из Кабула уже более 9 тысяч человек, в то время тысячи других все еще ожидают эвакуации. США в четверг, 19 августа, сообщили, что за пять дней из Кабула вывезено на самолетах около 7000 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бундесвер эвакуировал из Афганистана более 1640 человек. В ночь на пятницу, 20 августа, в столице Узбекистана Ташкенте приземлился еще один самолет бундесвера А400М со 184 людьми на борту. Ранее из Кабула в Ташкент прибыл другой транспортный самолет, на борту которого находился 181 человек. В целом, из Кабула в Ташкент выполнено уже 11 спасательных рейсов, отметили в бундесвере. В спасательной операции в аэропорту Кабула участвуют и другие страны, в том числе Франция, Турция и Великобритания.

Вскоре после прихода талибов в Кабул, в столичном аэропорту воцарились хаос и паника. Некоторые афганцы цеплялись за вылетающие американские самолеты, пытаясь улететь, и разбивались. По неподтвержденным сообщениям, в результате давки в аэропорту также гибли люди. США 19 августа, однако, заверили, что ситуация в аэропорту улучшилась, с талибами ведутся "продуктивные переговоры и "процесс функционирует".

Международные усилия по обеспечению эвакуации

Президент США Джо Байден вечером в пятницу, 20 августа, намерен выступить с заявлением по поводу ситуации с эвакуацией из Афганистана. Также на этот день намечено совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к тесному сотрудничеству мирового сообщества в деле эвакуации из Афганистана иностранцев и афганцев, нуждающихся в защите. В частности, в ходе полуторачасового телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился о тесной координации действий с Россией как на двустороннем уровне, так и в рамках Совбеза ООН и стран "большой двадцатки" (G-20).

Тему Афганистана обсудит с Путиным и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), прибывающая с визитом в Москву. На следующей неделе тема эвакуации из Афганистана будет обсуждаться на конференции стран "большой семерки" (G-7).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

9

Source

Deutsche Welle

Tags

Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия