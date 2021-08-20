Из Кабула эвакуировано уже более 9000 человек

Из-за драматической ситуации в Афганистане после захвата власти в этой стране боевиками исламского радикального движения "Талибан" западные страны эвакуировали воздушным путем из Кабула уже более 9 тысяч человек, в то время тысячи других все еще ожидают эвакуации. США в четверг, 19 августа, сообщили, что за пять дней из Кабула вывезено на самолетах около 7000 человек.

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Бундесвер эвакуировал из Афганистана более 1640 человек. В ночь на пятницу, 20 августа, в столице Узбекистана Ташкенте приземлился еще один самолет бундесвера А400М со 184 людьми на борту. Ранее из Кабула в Ташкент прибыл другой транспортный самолет, на борту которого находился 181 человек. В целом, из Кабула в Ташкент выполнено уже 11 спасательных рейсов, отметили в бундесвере. В спасательной операции в аэропорту Кабула участвуют и другие страны, в том числе Франция, Турция и Великобритания.

Вскоре после прихода талибов в Кабул, в столичном аэропорту воцарились хаос и паника. Некоторые афганцы цеплялись за вылетающие американские самолеты, пытаясь улететь, и разбивались. По неподтвержденным сообщениям, в результате давки в аэропорту также гибли люди. США 19 августа, однако, заверили, что ситуация в аэропорту улучшилась, с талибами ведутся "продуктивные переговоры и "процесс функционирует".

Международные усилия по обеспечению эвакуации

Президент США Джо Байден вечером в пятницу, 20 августа, намерен выступить с заявлением по поводу ситуации с эвакуацией из Афганистана. Также на этот день намечено совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к тесному сотрудничеству мирового сообщества в деле эвакуации из Афганистана иностранцев и афганцев, нуждающихся в защите. В частности, в ходе полуторачасового телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился о тесной координации действий с Россией как на двустороннем уровне, так и в рамках Совбеза ООН и стран "большой двадцатки" (G-20).

Тему Афганистана обсудит с Путиным и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), прибывающая с визитом в Москву. На следующей неделе тема эвакуации из Афганистана будет обсуждаться на конференции стран "большой семерки" (G-7).