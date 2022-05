Из почти взятого войсками РФ Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских

Из Мариуполя и "Азовстали" на территории, контролируемые Украиной, удалось вывезти еще почти 500 украинцев. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на главу офиса президента https://t.me/ermaka2022/459 Украины Андрея Ермака , и генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН. В эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из "Азовстали", - написал Ермак.

"Успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам", - сообщил генсек НАТО.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.

I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.