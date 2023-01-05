Из Украины вернулась первая группа заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер": их помиловали

Первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК "Вагнер", помиловали после завершения полугодового контракта, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.

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Агентство опубликовало видео, где Пригожин жмет руки людям в камуфляже и обращается к ним с речью. По его словам, экс-заключенные отработали контракт с честью и достоинством. "Отработали так, как мало кто работает". Причиной этому, по мнению Пригожина, в том числе генетика: "сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального".

Среди заключенных, считает Пригожин, много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера, — они не могли найти себя в мирной жизни и поэтому попадали в неприятности. "Они воинами родились и увидели, что они — воины", — охарактеризовал он их.

Он также вспомнил одного из заключенных с позывным ГДР, который "отсидел тридцатку" и "погиб героически", подорвав себя вместе с противниками, чтобы не попасть в плен. "Ему тыл закрыли, некуда было уходить. Ф-1 взорвал. Насколько я знаю, человека четыре с собой забрал. Красавчик", — рассказал бизнесмен.

В первой группе бывших заключенных около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина. Многие из них, судя по видео, собираются остаться в ЧВК "Вагнер".