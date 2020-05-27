Из-за конфликта с Twitter Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Foto: AP/Scanpix/LETA

После того как сотрудники Twitter назвали два твита Трампа "вводящими в заблуждение", президент США пообещал ввести строгое регулирование социальных сетей или даже закрыть их.

Конфликт, возникший у президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter, активным пользователем которой он является, набирает обороты. После того, как представители компании Twitter 26 мая снабдили два твита Трампа пометками "вводящие в забуждение", глава Белого дома заявил, что "Twitter полностью подавляет свободу слова", и пообещал, как президент США, "не допустить этого".

В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: "У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться". Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.

Какие твиты Трампа были названы "вводящими в заблуждение"

В твитах Трампа, которые были названы соцсетью "вводящими в заблуждение", шла речь о том, что власти штата Калифорния намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, заявил Трамп. Документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, предположил президент.

Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: "Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов". Реагируя на это Трамп обрушился в очередном твите на компанию, заявив, что "Twitter пытается вмешаться в президентские выборы 2020".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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