Из-за конфликта с Twitter Трамп пригрозил закрыть социальные сети

После того как сотрудники Twitter назвали два твита Трампа "вводящими в заблуждение", президент США пообещал ввести строгое регулирование социальных сетей или даже закрыть их.

Конфликт, возникший у президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter, активным пользователем которой он является, набирает обороты. После того, как представители компании Twitter 26 мая снабдили два твита Трампа пометками "вводящие в забуждение", глава Белого дома заявил, что "Twitter полностью подавляет свободу слова", и пообещал, как президент США, "не допустить этого".

В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: "У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться". Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….