Из-за наплыва мигрантов в Литву Эстония увеличила число патрулей на границе

Наплыв беженцев в Литву из Беларуси продолжается. За неделю их количество приблизилось к полутора тысячам. Какие меры принимают литовцы, чтобы сдержать нелегальную миграцию, чем помогает соседям Эстония и насколько Эстония готова к подобному кризису, пишет rus.err.ee.

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Приграничный Друскининкай с прошлой недели внезапно оказался центром нелегальной миграции. Власти Беларуси заявили, что у них нет средств бороться с мигрантами, и к нашим соседям хлынул поток из сотен африканских беженцев. Литовским властям в спешном порядке пришлось организовать на границе миграционный лагерь. Страна обратилась за помощью к Евросоюзу и соседям. Эстония быстро откликнулась на просьбу.

"Особенно мы рады, что в двухстороннем порядке Эстония отозвалась и прислала нам не только пограничников с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и для поиска мигрантов, которые прячутся от нас. С утра было всего 23 человека, мы уже обрадовались, что миграция идет на уменьшение. Но пока мы здесь находились, их стало уже 49", - рассказал замглавы пограничной службы Литвы Видас Мачайтис.

В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В Департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры.

"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограды, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - пояснил глава пограничного контроля ДПП Эгерт Беличев.

А вот жители приграничного с Россией Сетомаа не чувствуют угрозы. Поскольку приграничный народ друг друга хорошо знает, то информация о появлении чужаков тут распространяется быстро.

"У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают", - сказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала.

Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. Литовцы уверены, что нежелание бороться нелегалами со стороны Беларуси - это одно из проявлений гибридной войны Лукашенко против Литвы.