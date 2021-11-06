Из-за ошибки британцев эстонские солдаты в Мали открыли огонь по союзникам

В Мали на базе Гао эстонские солдаты по ошибке открыли огонь по британцам. Инцидент произошел в августе.

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"Эстонское подразделение находилось на посту охраны. В сторону поста двигалось транспортное средство, у которого отсутствовали необходимые для передвижения документация и разрешение и которое не идентифицировалась как транспортное средство союзников. Эстонцы отреагировали согласно правилам военной охраны, чтобы обеспечить безопасность служащих на базе солдат Эстонии и союзников", — сказал капитан Сил обороны Таави Каротамм.

Для расследования случившегося также провели дознание, которое к сегодняшнему дню закончено. В ходе дознания установили, что находившееся на посту охраны эстонское подразделение действовало корректно и согласно правилам военной охраны.

Ни один солдат из Эстонии или страны-союзника в инциденте не пострадал.