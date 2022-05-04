Из-за войны Россию покинули не менее 300 тысяч жителей, большинство думает, что это надолго или навсегда

Только за февраль-март Россию покинули по меньшей мере 300 тысяч россиян. 68% из них думают, что уехали надолго или навсегда. Треть из эмигрантов — айтишники. Больше половины — моложе 35 лет. 57% на сегодня зарабатывают в России. Половине финансовых ресурсов хватит только на три месяца. Проект OK Russians проводит регулярный мониторинг новой российской эмиграции.

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Стремительный исход для большинства этих людей стал скорее вынужденной и срочной эвакуацией, чем продуманным решением, — считают создатели проекта. Многие задумывались об эмиграции и раньше, но текущая ситуация стала "последней каплей". Решение о переезде — эмоциональное, выбор страны для переезда — скорее по принципу "куда можно уехать прямо сейчас". У многих за время пандемии истекли европейские визы, поэтому большой поток устремился туда, где визы не требовались — в Среднюю Азию, Армению, Грузию и Турцию.

По разрозненным данным масс-медиа и заявлениям официальных лиц, можно сказать, что около 128 тысяч уехали в Казахстан; около 100 тысяч прибыли в Армению (оценка — Invest in Armenia CJSC, 23. March 2022); порядка 38 тысяч — в Кыргызстан; от 20 до 30 тысяч человек оказались в Грузии; менее 6 тысяч — в Узбекистане (отметим, что многие оценки — месячной давности). По сообщению посла Израиля на Украине, с начала войны из России в Израиль въехало 18,3 тысяч человек, большинство из которых репатрианты.

Также россияне уезжают в ОАЭ, Таиланд, Сербию, Черногорию и другие страны с относительно либеральными условиями въезда. Значительное число российских журналистов оказались в Латвии и Литве. В частности, создатель проекта Митя Алешковский сейчас базируется в Вильнюсе.

Проект называет шесть причин отъезда — несогласие с войной в Украине, страх репрессий, сложности на работе, уровень жизни, отсутствие будущего, отчуждение. И приводит в подтверждение высказывания эмигрантов.

Поскольку отъезд не готовился заранее, лишь четверть уехавших чувствует себя на новом месте уверенно. Многие сталкиваются с разными финансовыми проблемами: доступ к накоплениями и зарплатам на счетах в России, поиск новой работы, дороговизна жизни на новом месте, низкий курс рубля. При этом большинство зависят от источника дохода в России, а их финансовая "подушка безопасности" — на 3-6 месяцев.

Каждый десятый столкнулся с дискриминацией к русским, переживает разлад с оставшимися в России родственниками и психологические проблемы.

Каждый пятый сталкивается с трудностями получения или продления легального статуса. Лишь четверть не имеют ограничений по длительности пребывания в стране нахождения.

Некоторые респонденты испытывают стыд и сильное чувство вины, — сообщает OK Russians. Стыдно за свою страну, которая стала агрессором и развязала войну. Стыдно за соотечественников, которые поддерживают текущий режим и действия правительства. Стыдно перед теми, кто остался и решил бороться дальше. Стыдно, что оказались бессильными и не смогли остановить войну.

И все же некоторые опрошенные надеются на скорое окончание войны и нормализацию жизни в России, которая позволит вернуться домой и построить новую, лучшую жизнь в более свободной стране.