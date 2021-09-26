Избирательные участки открылись в Германии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в воскресенье в 8 утра в Германии.

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Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и его конкурентка, представительница "Зеленых" Анналена Бербок будут голосовать в Потсдаме, неподалеку от Берлина. Кандидат от партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Армин Лашет проголосует по месту жительства, на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Голосование продлится до 18 часов, затем будут объявлены результаты экзит-полов, на которые ориентируются партии и избиратели, официальные результаты выборов будут намного позднее.

Выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года, 26 сентября будет избираться бундестаг 20 созыва. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.

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Интерфакс

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Интерфакс

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