Измученные и голодные. Как беженцев из Украины встречают на польской границе

Бывшая журналистка Русской службы Би-би-си Хлоя Арнольд по собственной инициативе целую неделю работала волонтером и помогала беженцам в одном из пунктов на польско-украинской границе. Она рассказала Би-би-си о том, с чем сталкиваются беженцы, как их встречают, какую помощь оказывают и как может складываться их дальнейшая судьба.

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Со дня вторжения России в Украину прошел месяц. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 марта, за четыре недели территорию Украины, спасаясь от боевых действий, покинули свыше 3,6 млн человек. Большая их часть едет через границу с Польшей. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет среди прибывающих нет, поскольку в Украине действует военное положение.

В этом материале мы приводим лишь небольшую часть того, что рассказала Хлоя Арнольд. Разговор с ней был записан в конце прошлой недели.

Почему она поехала

Хлоя живет в одной из стран Европы. Когда она узнала, что в Польше требуются волонтеры с украинским и русским языком, то в тот же момент приняла решение, что хочет помочь.

"Где-то дней десять назад я видела репортаж моих бывших коллег из Би-би-си из центра по приему беженцев на границе Польши и Украины, — рассказывает Хлоя Арнольд. — Эти люди [беженцы] были очень испуганы, очень расстроены. Я поняла, что могу помогать, потому что говорю по-русски. Поэтому сама купила билет в Варшаву, там арендовала машину и — дальше до города Замосць, что недалеко от границы с Украиной".

Уже на месте Хлоя столкнулась с тем, что некоторые украинцы не хотели слышать русскую речь и говорить по-русски — из-за того, что Россия начала войну: они просто затыкали уши. Однако большинство общается на русском и просит помочь им понять, как быть дальше.

Измученные и голодные

В часе езды от города Замосць находится один из пограничных переходов — Хребенне (с украинской стороны — Рава-Русская), где до начала войны ничего не было — лишь пограничный пункт и маленький ларек. Сейчас в этом месте огромное скопление беженцев.

По дороге к границе развешено большое количество украинских флагов и баннеров со словами поддержки в адрес украинцев. Непосредственно у пограничного пункта возведен палаточный городок для беженцев.

"Первое ощущение, когда туда приезжаешь, — как будто попал на ярмарку, — рассказывает Хлоя. — Везде стоят палатки. Слава богу, что за неделю дождей не было, но все равно под ногами довольно грязно. Готовят суп для людей. Много народу — и волонтеры, и полиция, и пограничники. Прибывающим детям сразу предлагают конфеты и игрушки, чтобы хоть как-то поднять им настроение. Для взрослых есть суп и другая еда".

Волонтеры католической организации "Рыцари Святого Колумбы" встречают прибывающих и раздают им бесплатные сим-карты, чтобы можно было связаться с близкими. Дальше им предстоит определиться, куда и как они направляются. У многих есть план — едут либо дальше в Польшу, либо в Германию. Часть людей выезжает на собственном транспорте. Однако у многих положение гораздо более сложное.

Палаточный городок у границы не рассчитан на долгое пребывание — в нем нет условий для того, чтобы поспать и помыться, нет туалетов. Однако в шести километрах от границы располагается центр помощи беженцам — большой спортивный зал, где установлены кровати и есть условия для отдыха. Он быстро заполняется, но в 25 километрах есть еще один центр.

Однако многие пересекшие границу не хотят от нее отходить, чтобы быть поближе к своей стране, рассказывает Хлоя.

Основная работа для волонтеров — в центре помощи беженцам. Ежедневно приходится решать десятки, сотни вопросов, таких, как поиск родственников, знакомых, транспорта и жилья.

За время работы волонтером Хлоя встретила людей из самых разных регионов Украины — Харькова, Днепра, Киева, Николаева, Кривого Рога и Донбасса. У многих дорога заняла несколько дней, кто-то добирался еще дольше.

Люди выглядят измученными, голодными, рассказывают о том, что по дороге им приходилось ночевать у родственников, на улицах и на скамейках в городах и даже в лесу.

Ниже приводим истории нескольких человек — из тех, с кем общалась и кому помогала журналистка. Рассказывает Хлоя Арнольд.

Семья глухих из Донбасса

Однажды к волонтерам подошел ребенок. Мы видели, что поодаль от всех стояла группа людей. И мальчик говорит: "Помогите нам". Оказалось, что это семья — папа, мама, двое детей и их дядя и его жена из России. И никто из них, кроме детей, Артема и Максима, не разговаривает и не слышит.

Артем, ему 11 лет, ужасно устал: он рассказал, что они пять дней ехали из Донбасса на машине и уже изнемогали. Ребенок рассказал, что у него есть знакомый мальчик Ваня в Польше, он вместе с мамой переехал туда два года назад — тоже из Украины. Кто они такие, непонятно, потому что это уже взрослые писали нам на бумаге…

Семья дала нам понять, что они хотят добраться туда, в Польшу, и просят помощи. Мы искали на карте тот город и нашли его, он оказался недалеко от границы с Чехией.

Мы сказали им, что можем снять для них квартиру там на две недели, поскольку у меня была с собой довольно большая сумма денег (когда я уезжала, среди близких, друзей и их знакомых я объявила сбор средств, и очень многие откликнулись и захотели помочь).

Эта семья была очень благодарна, но они нам пишут на листочке бумаги: а что дальше? И как дальше? А мы в ответ им пишем, что мать мальчика Вани сможет найти помощь, потому что в Польше есть организации, помогающие глухим и слабослышащим.

Мы предложили им еду — сосиски, мясо. Но взрослые отказывались. А вот дети, наверное, сосисок десять подряд съели, настолько были голодные.

Обручальное кольцо на пальце

Рита преподавала гимнастику детям в городе Сумы — она показывала мне видео с детьми.

Рита все время просто сидела в углу, молчала, плакала и крутила на пальце обручальное кольцо. Мужа она оставила дома.

И вот она все время сидела в углу и смотрела в телефон. Ждала ответа от сестры, которая живет в Словакии. Она собиралась ехать к ней.

Камила и ее семилетняя дочь тоже бежали из города Сумы. "Я не хотела уезжать. У нас большой дом, машина. У меня новый офис", — рассказывает Камила. Она преподавала английский язык. "Когда это закончится?" — всхлипывала она.

А Рита все крутила и крутила обручальное кольцо.

- Я просто хочу домой!

Она плакала и плакала, и я тоже плакала в пыльной палатке, установленной "Рыцарями Колумбы". Что я могла ей ответить?

"Как это может быть?"

Валентина и Валентина из Киева — сватьи, дочь одной из них и сын другой — муж и жена. Сидели в палатке в красивых шубах, от всего отказывались. И в какой-то момент они просто разревелись, были все в слезах.

"Мы бы поняли, если бы это сделали [начали войну против Украины] китайцы, если бы это были турки. Но это наши родные! Как это может быть?"

И когда они это говорили, я не знала, что им ответить. Я просто не знала…

Шум пылесоса

Еще одна семья — мама с детьми — приехала из Западной Украины, не так далеко от границы с Польшей.

Они добирались целый день. У них родственники живут в Испании, и мы помогли им купить билеты на самолет, чтобы добраться до Мадрида.

Мы сидели в гостинице, и жена позвонила мужу, чтобы рассказать об этом, и включила на телефоне громкую связь. И там раздавался какой-то шум.

Дети так испугались, что спрятались под кровать, потому что все так напуганы, что боятся любого шума. А это, оказалось, работал пылесос…

Маленькая оранжевая сумка

Еще одна женщина — из Харькова, ее зовут Марина. Она должна была ехать в город Катовице в Польше, чтобы оттуда долететь до Кутаиси, в Грузию. Когда я ее увидела, у Марины почему-то не было багажа.

Я спросила, где ее чемодан. Она ответила, что у нее только маленькая дамская сумка — это все, что у нее было. Пока мы искали для нее транспорт в Катовице, она увидела вот ту семью глухих и их детей. И говорит: ой, эти бедные люди, я должна им помочь хоть чем-то.

Она открывает свою маленькую оранжевую сумку и достает орехи, семечки и шоколад и дает все, что у нее есть, детям. И больше в сумке у нее, кажется, ничего не было.

Я через интернет нашла шотландца, который живет в Польше. И он приехал помочь, специально за ней. Он, правда, не говорил по-русски, но сказал, что готов ее отвезти. И у него была такая маленькая машина белого цвета.

А потом этот мужчина мне позвонил и сказал: "Знаете, мне так неудобно, она мне оставила 100 долларов".

Я сказала ему, что он может купить бензин. Но он был ужасно обескуражен…

Подумай о морской звезде

Есть такая сказка о маленьком мальчике и его бабушке на пляже. Они стоят на пляже и видят тысячи морских звезд, выброшенных на песок, которые умрут, если их не вернуть в море. Маленький мальчик поднимает одну морскую звезду и бросает ее обратно в воду. Бабушка говорит: "Нет смысла это делать. Здесь тысячи морских звезд, и ты не можешь их всех вернуть обратно в море". "Да, бабушка, но я могу именно эту", — отвечает мальчик.

Когда мы думали о тысячах людей, пересекающих границу, было трудно представить, что наши крошечные усилия вообще что-то меняют. Но тогда мы говорили бы себе: "Подумай о морской звезде".

Все время там мы помнили об этой сказке. Мы не могли помочь всем — нуждающихся в помощи слишком много. Но мы могли помочь небольшой части, и мы это делали. Но мне все равно очень грустно от происходящего. И грустно за всех моих русских друзей, потому что я знаю, что они тоже страдают. Боже, как же это грустно.