Израиль начал выход из повторного локдауна

В Израиле согласно постановлению правительства в воскресенье, 18 октября, начался первый этап выхода страны из повторного режима локдауна, который был введен месяцем ранее. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В частности, снимается ограничение на удаление от места жительства на расстояние более 1 км, разрешается собираться группами до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе. Возобновляют работу детские сады, кафе и рестораны начнут оказывать услуги на вынос, а коммерческие заведения могут работать без приема посетителей, открываются национальные парки и пляжи.

Между тем большинство карантинных мер остаются в силе. Возвращение к обычному ритму жизни в Израиле должно пройти в несколько этапов - до 21 февраля 2021 года. Если же ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, то власти снова могут ввести ограничительные меры.

Вечером накануне, 17 октября, несмотря на строгие ограничения, во многих израильских городах вновь прошли демонстрации против правительственных мер по борьбе с эпидемией, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за опасений, что система здравоохранения не справится с растущим числом инфекций. Первый карантин продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиваться число инфицированных.