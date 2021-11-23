Израиль начинает вакцинацию от Covid-19 среди детей от пяти лет
Foto: Shutterstock

Чтобы предотвратить еще одну волну коронавируса, Израиль начинает вакцинацию от Covid-19 среди детей 5-11 лет. Ранее, как и в Латвии, в стране могли вакцинироваться жители старше 12 лет.

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Летом в Израиле вырос уровень распространения вируса, вызванный более заразным дельта-штаммом, и страна одной из первых в мире начала ревакцинацию жителей.

Недавно премьер-министр страны Нафтали Бенет заявил, что Израиль переживает "детскую" волну коронавируса — примерно половина новых случаев обнаружена у детей младше 11 лет.

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение прививать детей 5-12 лет вакциной Pfizer/BioNTech, учитывая результаты исследования производителя вакцины и мнение экспертов.

Премьер-министр планирует вакцинировать своего сына от Covid-19 сегодня, 23 ноября, сообщила администрация политика.

Израиль был одной из первых стран, где началась массовая вакцинация жителей. Сейчас в Израиле вакцинированы 5,7 миллионов из девяти миллионов жителей.

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www.DELFI.lv

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пандемия Covid-19 Вакцинация Израиль
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