Израиль нанес удар возмездия по сектору Газа

Израильская армия сообщила, что в ночь на вторник, 9 мая, нанесла удары по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Они последовали после обстрела израильской территории ракетами из Газы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным палестинской стороны, в результате израильских ударов убиты как минимум 10 человек и столько же получили ранения. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся вооруженным крылом "Исламского джихада", сообщила о гибели трех своих полевых командиров вместе с женами и сыновьями.

Причиной очередного обострения стала смерть в израильской тюрьме высокопоставленного представителя "Исламского джихада" после многомесячной голодовки. Радикалы в Газе объявили об ударах возмездия, после чего территория Израиля на протяжении нескольких дней обстреливалась ракетами.

Жителей юга Израиля власти просят находиться недалеко от укрытий, в ряде населенных пунктов, закрыты школы и проезд по отдельным улицам.