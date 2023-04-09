Израиль нанес удары по нескольким целям в Сирии

Израиль нанес удар по нескольким военным целям в Сирии в ответ на ракетные обстрелы территорий, которые он контролирует. Об этом сообщили израильские военные.

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Израильская артиллерия и беспилотники нанесли удары по сирийской военной части и ракетным установкам после того, как ночью из Сирии по Голанским высотам были выпущены шесть ракет.

Официальные лица сообщили, что три ракеты попали на израильскую территорию. Две упали в открытой местности, а третья была перехвачена.

Министерство обороны Сирии подтвердило израильские атаки в своем "Фейсбуке".

Представители сирийского оборонного ведомства заявили, что силы противовоздушной обороны страны ответили на удары и успешно перехватили несколько ракет.

По словам военных, жертв не было, но нанесен материальный ущерб.

Тем временем сирийские государственные СМИ сообщили о взрывах вблизи Дамаска.

Ранее после ракетного обстрела с сирийской территории на Голанских высотах сработали сирены воздушной тревоги, но сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ливанские СМИ сообщили, что ответственность за обстрелы взяла на себя "Бригада Аль-Кудс" - вооруженное крыло поддерживаемого Ираном палестинского движения "Исламский джихад".

В заявлении в воскресенье утром Армия обороны Израиля сообщила, что считает сирийское государство ответственным за все действия, происходящие на его территории, и не допустит никаких попыток нарушить суверенитет Израиля.

Граничащая с Израилем и Сирией Иордания заявила, что в субботу вечером в воздухе взорвалась ракета, обломки которой упали на иорданской территории. Откуда она была выпущена, не сообщается.

В заявлении иорданской армии говорится, что обломки, упавшие в районе Вади Акраба, не привели к жертвам или разрушениям.

Израиль захватил Голанские высоты (территорию площадью 1200 кв. км), до того контролируемую Сирией, во время Шестидневной войны 1967 года и аннексировал ее в 1981 году. Большинство государств мира не признают эту аннексию.

Ситуация в регионе в последнее время заметно обострилась.

В пятницу Израиль нанес удар по нескольким объектам на юге Ливана, принадлежащим палестинской военизированной группировке ХАМАС - израильтяне обвиняют ее в ракетном ударе по северу Израиля в четверг.

В минувшие выходные сотни палестинцев забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса в восточном Иерусалиме, за этим последовали столкновения с полицией на территории комплекса.

Иордания, которая управляет религиозным комплексом, предупредила о катастрофических последствиях, если полиция будет брать мечеть штурмом.