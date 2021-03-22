Израиль снова идет на выборы. Сместить Нетаньяху попытается его ближний круг

Во вторник в Израиле пройдут четвертые за неполные два года выборы. Раскол в стране так велик, что с апреля 2019-го партии не могут сформировать дееспособное правительство.

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Бесконечные выборы уже обошлись стране в миллионы долларов, работа парламента фактически парализована, но перспектив вырваться из замкнутого круга очень мало.

Основным игроком израильской политической арены остается Биньямин Нетаньяху. Пост премьер-министра он занимает дольше всех в истории Израиля - с марта 2009 года, а до этого в 1996-99 гг.

Назревший в обществе запрос на сменяемость власти раз за разом разбивался о его умение выгодно использовать любую текущую ситуацию. Конец эпохе Нетаньяху не смогли положить даже возбужденные против него уголовные дела по обвинению в коррупции.

Некоторое время назад показалось, что это может сделать вмешавшаяся в ход событий пандемия. Борьбу с коронавирусом израильская пресса называла не иначе как коллекцией ошибок Биби.

Однако за сутки до начала голосования все та же пресса признает, что, скорее всего, он снова выкрутится: возвращение Израиля к нормальной жизни, ставшее возможным благодаря развернутой Нетаньяху кампании по вакцинации, удивительным образом совпало с выборами.

Непотопляемый Биби

По мнению аналитиков, для страны в целом очередные выборы представляются довольно бессмысленными, так как перспектив создания коалиции в любой комбинации почти нет, но лично для Нетаньяху это, судя по всему, снова беспроигрышная ситуация.

Конечно, сам он рассчитывает на оглушительную победу, которая обеспечит его партии "Ликуд" 61 место в парламенте: именно столько надо, чтобы получить полный контроль над ним. Тогда ему не надо будет ни с кем договариваться, и в ближайшие четыре года законодательный орган страны будет к его услугам.

"При таком раскладе он сможет проводить в жизнь любые свои законопроекты и, прежде всего, о предоставлении ему иммунитета, который Нетаньяху просто необходим из-за висящих над ним уголовных дел", - комментирует в интервью Русской службе Би-би-си политический обозреватель газеты Haaretz Алисон Каплан.

Нетаньяху надеется, что такому исходу поспособствует то, как его правительство справилось с пандемией. На любую критику в среде политических оппонентов он отвечает данными о ходе вакцинанции и считает это одним из самых сильных своих козырей.

Однако, по мнению большинства аналитиков, крупная победа "Ликуда" исключена, а формирование коалиции - маловероятно. Это значит, что Израиль ждут пятые за два с половиной года выборы, но Биби все равно в выигрыше.

"Он останется у руля в качестве главы переходного правительства, и это его тоже устроит, - говорит Алисон Каплан. - По сути, он существует в таком статусе уже давно - на протяжении всего периода последних трех выборов. И сейчас, судя по всему, снова останется у власти. Вопрос только в том, на долгий или короткий период".

Глубокий раскол в "Ликуде"

Правда, неуязвимость Нетаньяху дала значительную брешь, когда "Ликуд" один за другим покинули его ближайшие соратники, которые намерены оттянуть на себя часть его голосов.

В декабре прошлого года партию покинул Гидеон Саар, которого в "Ликуде" называли преемником Нетаньяху. Саар дважды занимал пост секретаря правительства, что в израильской иерарахии, по сути, означает заместителя премьера: первый раз при Ариэле Шароне и второй - при первом кабинете Нетаньяху.

Саар создал собственную партию "Новая надежда". Сначала опросы общественного мнения показывали, что на выборах она легко наберет 20 мест, потом прогнозы упали до 10-12 мест, но даже этого хватит, чтобы очень осложнить жизнь Нетаньяху.

Еще более чувствительным ударом для Биби стал уход из партии Зеэва Элькина, который последовал за Сааром.

В разное время Элькин занимал посты министра абсорбции, образования и окружающей среды, а также замминистра иностранных дел. Он был правой рукой Нетаньяху, сопровождал его в государственных поездках и на многих фотографиях неизменно находится рядом с Биби.

"Раскол в "Ликуде" вызван тем, что после долгих лет у власти Нетаньяху начал мыслить категориями "государство - это я". Он стал решать многие национальные вопросы, исходя их своих личных интересов", - говорит Зеэв Элькин в интервью Русской службе Би-би-си.

По его словам, "Ликуд" перестал быть партией широких взглядов и принципов, какой был многие годы.

"Мои коллеги решили, что нам нужна партия, свободная от культа личности. Мы рассчитываем, что Нетаньяху не наберет большинства, и станет возможным создание альтернативной коалиции, которая сможет стабилизировать страну", - продолжает Элькин.

Политик уверен, что успех новой партии обеспечат гигантский опыт в политике Гидеона Саара и его популярность у электората "Ликуда".

Возможные сценарии

Согласно принятой в Израиле процедуре, после оглашения результатов общенародного голосования президент страны - сейчас это Реувен Ривлин - должен дать мандат на создание коалиции лидеру партии с наибольшим числом голосов .

На переговоры между различными партиями и формирование альянса отводится четыре-шесть недель.

По прогнозам главного политического издания Израиля, газеты Haaretz, во вторник "Ликуд" может набрать примерно 30 мест в парламенте.

Кроме нее в Израиле есть еще три крупные партии, которым прочат внушительные результаты: либеральная "Йеш Атид" ("Есть будущее") Яира Лапида - порядка 20 мест, "Ямин Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннета - больше 12 и партия бывшего соратника Биби Гидеона Саара Новая "Тиква хадаша" ("Новая надежда") - больше 10.

Лидеры всех этих партий твердо заявили, что ни за что не войдут в коалицию с Нетаньяху. Правда, Алисон Каплан считает, что при определенных условиях Нафтали Беннета можно будет убедить.

Он когда-то был членом "Ликуда" и работал главой канцелярии Нетаньяху. Беннет - правоцентрист, и в отличие от других крупных игроков не возражает против коалиции с ультраортодоксами, которые остаются преданными союзниками Нетаньяху и будут первыми, с кем он заключит договор.

Основное внимание израильской прессы сосредоточено на Яире Лапиде. По мнению обозревателей, Нетаньху боится именно его.

"За всю свою долгую политическую карьеру - будь то борьба за лидерство в партии или за премьерское кресло - Нетаньяху еще ни разу не имел дело с таким скрытным оппонентом", - считает аналитик Haaretz Аншель Пфайфер.

Лапид фанатично следует плану своего политтехнолога, вашингтонского специалиста Марка Меллмана, ведет себя сдержанно и не втягивается в бой с воинственно настроенным "Ликудом", пишет Пфайфер.

В отличии от Саара и Беннета, у которых показатели были очень высокими в начале кампании, а потом начали резко падать, Лапид стартовал скромнее, но его статистика все время росла.

По частоте, с которой Нетаньяху упоминает Лапида в своих выступлениях, можно судить о том, насколько Биби озабочен, считает Аншель Пфайфер. Нетаньяху - виртуоз политических кампаний, его уверенность в себе всегда впечатляет, но такого внимания к оппоненту он не проявлял со времен противостояния с такими зубрами, как Ариэль Шарон и Эхуд Ольмерт.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман проводит свою кампанию стабильно, но сдержаннее, чем обычно, отмечают аналитики. Он, как и раньше, претендует в среднем на 7-8 мест в Кнессете. За ним по-прежнему большая часть голосов русскоязычной общины, и он по-прежнему выступает резко против коалиции с ультраортодоксами.

При этом представить его - политика правых взглядов - в коалиции с левым крылом довольно трудно. Возможно, о какой-либо комбинации можно будет говорить, если Нафтали Беннет с его "Новыми правыми" покажет значительный результат.

Многие задаются вопросом, куда делся Бенни Ганц - бывший союзник Биби по коалиции, лидер левоцентристской партии "Кахоль-Лаван" и экс-глава израильского генштаба. Еще недавно он вместе с Нетаньяху возглавлял правительство, а сегодня о нем почти ничего не слышно.

"Бенни Ганц борется за выживание. Чтобы войти в Кнессет, его партии надо преодолеть проходной барьер в четыре места, но даже это ему не гарантировано. Ганц потерял большую часть электората, когда вошел в коалицию с Нетаньяху после прошлых выборов", - объсняет обозреватель Алисон Каплан.

Настроения в обществе и внешний враг

Уже почти год, как в Израиле развернулся первый с 2011 года масштабный социальный протест, объединивший в себя многие слои населения - Pink Protest. Розовый цвет в названии символизирует надежду, без которой, говорят участники движения, Израиль живет уже давно.

Pink Protest начинался как акция протеста деятелей культуры, оставшихся без работы и государственной помощи с началом пандемии, и постепенно достиг невероятных масштабов. К нему присоединились студенты, матери-одиночки, рабочие и служащие. На некоторых акциях в Иерусалиме и Тель-Авиве собирались более 20 тысяч человек.

Также в стране действует много других протестных групп и организаций. У каждой свои цели, но главное требование, объединяющее всех, - чтобы Нетаньяху ушел в отставку.

С самого начала Нетаньяху стал называть протестующих анархистами, а после штурма здания Конгресса в Вашингтоне заявил, что в Израиле на улицы выходят люди такого же сорта. Впервые в истории страны полиция очень жестко разгоняла еврейскую демонстрацию - с применением водометов и физической силы.

"Я хожу на протесты уже почти год. Начала, когда поняла, что наша страна взяла курс на диктатуру. Моя самая большая мечта - родить и вырастить детей в Израиле, но я увидела, что их будущее в опасности, - говорит Яэль Ковшиловски, активистка протеста. - Очень много лет мы страдаем, не можем жить нормально: зарплаты минимальные, цены на жилье огромные, принимаются странные законы. Но я не думаю, что это можно изменить, сместив одного человека. Надо убрать оттуда [из Кнессета] всю старую гвардию и пустить туда новых людей".

Однако специфика Израиля такова, что внешняя безопасность часто перевешивает внутренние конфликты, а Биби Нетаньяху все эти годы неплохо обеспечивал Израилю внешнюю защиту.

Сейчас в Белый дом в Вашингтоне въехала новая администрация. Джо Байден и Биньямин Нетаньяху знакомы почти 40 лет и оба захотят начать отношения с правильной ноги, но демократы со временем намерены пересмотреть почти всю ближневосточную политику Дональда Трампа, которая обеспечивала Израилю ведущую роль в регионе.

Самая большая угроза для Израиля - Иран, с которым Белый дом намерен возобновить ядерную сделку. И в этом случае смена лидера в США может как раз сыграть на руку Нетаньяху.

Он позиционирует себя как единственный человек, способный противостоять давлению Вашингтона и сдерживать Иран. Многие израильские аналитики готовы с ним в этом согласиться. И для многих израильтян этого может снова оказаться достаточным.