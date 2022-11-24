Израиль в руках ультранационалистов. Нетаньяху загнан в угол или у него есть план?

В Израиле идет процесс формирования коалиционного правительства. Ради того, чтобы остаться у власти, Биньямин Нетаньяху готов на сделку с ультранационалистами, известными своим жестким отношением к арабам и скандальными гомофобными высказываниями. Если обойдется без неожиданностей, страна получит самое ультраправое правительство в своей истории.

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На кону светское будущее Израиля, спокойствие на Ближнем Востоке и взаимоотношения с США.

Традиционно считается, что правые и правоцентристы всегда лучше обеспечивали внешнюю безопасность Израиля.

При демократах в Белом доме, которые не так безусловно поддерживают еврейское государство, как республиканцы, и на фоне недавно обозначившегося военного союза Ирана и России с рядом вытекающих для Израиля последствий, соображения внешней безопасности, вероятно, и побудили израильтян сделать свой выбор.

Но сейчас партнерами "Ликуда" с Биби Нетаньяху во главе будут не правоцентристы, как когда-то, и даже не ультраправые, как в последнее время, а ультранационалисты.

Разбираемся, как страна оказалась в таком положении, что ждет ее и весь регион.

Что происходит сейчас

13 ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил победившему на последних выборах Биньямину Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство.

Биби должен уложиться в срок до 13 декабря. Если этого не произойдет, ему будут даны дополнительные 14 дней. В случае повторной неудачи, мандат на формирование коалиции перейдет к кому-то другому из руководства партии, и тогда Нетаньяху не сможет занять кресло премьера.

Но это самый невероятный расклад из всех возможных. Напротив, ожидается, что правительство приступит к работе раньше срока, потому что ключевые договоренности между партиями были достигнуты еще до выборов.

Пока рано говорить, как именно будет выглядеть новое правительство Израиля, но по всем признакам союзниками "Ликуда" станут две ультраортодоксальные партии — ШАС, UTJ ("Союз объединенной торы") и ультранационалистический блок "Религиозный сионизм".

Суммарно они получат 64 из 120 кресел в Кнессете. Это не подавляющее, но достаточно устойчивое парламентское большинство, особенно на фоне последних созывов, когда перевес иногда составлял всего один голос.

Новые лица израильской политики

Из потенциальных членов нового правительства особенно выделяются два персонажа — лидер блока "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич и глава входящей в блок партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир.

Смотрич известен своими скандальными предложениями сегрегации еврейских и арабских женщин в родильных отделениях, призывами запретить продажу домов арабам и гомофобными высказываниями.

В 2005 году он был арестован израильскими спецслужбами за организацию протестов против плана размежевания — эвакуации еврейских поселений из сектора Газа, и провел в тюрьме три недели.

А в 2006-м помогал в организации "Парада зверей" — акции, направленной против израильского ЛГБТ-сообщества. Позднее он публично об этом сожалел.

Итамар Бен-Гвир — адвокат. Его основная практика — защита израильских радикалов в судах страны.

Он стал известен общественности в 1995 году тем, что с группой единомышленников украл эмблему с кадиллака премьер-министра Израиля Ицхака Рабина после того, как Рабин подписал знаменитое "Соглашение в Осло" — первое двустороннее соглашение между Израилем и Организацией Освобождения Палестины.

"Мы добрались до его машины, доберемся и до него", — сказал тогда молодой ультраправый актвист Бен-Гвир.

Спустя две недели Ицхак Рабин был убит другим радикалом ультраправого крыла.

Сегодняшний уже зрелый политик Бен-Гвир призывает депортировать нелояльных Израилю арабов.

Чего они хотят и чем это грозит

В правительстве Биньямина Нетаньяху Бен-Гвир претендует на портфель министра общественной безопасности Израиля. Министерство курирует израильскую полицию, тюремную систему и чрезвычайные службы.

"Имидж вашей партии вызывает опасения у многих, в частности, в том, что касается отношения к арабам в нашей стране и в регионе. Мировые лидеры задают мне вопросы", — прямо сказал Бен-Гвиру президент Израиля Ицхак Герцог на аудиенции 10 ноября.

Больше всего власти Израиля и общественность беспокоит взрывоопасная ситуация вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

Храмовая гора — самое священное место для иудеев, расположенная на ней мечеть Аль-Акса — третья по значимости в исламе. В настоящий момент доступ туда для евреев строго ограничен, а совершение религиозных иудейских обрядов полностью запрещено.

Самые массовые и жестокие столкновения между израильтянами и палестинцами происходили в последние годы именно на почве Храмовой горы.

Итамар Бен-Гвир заявляет, что верит в равноправие и не видит причин для запрета иудеям посещать свою святыню.

Такой подход в сочетании с контролем над полицией может привести к катастрофическим последствиям как внутри страны, так и на международной арене.

"Назначить Бен-Гвира министром общественной безопасности — все равно что главаря Ку-клукс-клана генпрокурором Соединенных Штатов", — сказал на днях американский раввин Рик Джейкобс, один из самых влиятельных людей в еврейской общине США.

Бецалель Смотрич, между тем, в обмен на лояльность просит для себя портфель министра обороны.

Смотрич выступает против создания Палестинского государства, за расширение еврейских поселений на палестинских территориях и даже за аннексию Западного берега реки Иордан.

Его взгляды — ровно противоположны тому, чего ожидают от Израиля в Вашингтоне, и Биньямин Нетаньяху будет торговаться до последнего.

Еще до выборов он предупреждал своих партнеров, что три ключевых министерских портфеля — финансов, обороны и иностранных дел — останутся у "Ликуда".

Но без "Религиозного сионизма" с его 14 местами в Кнессете коалиции не будет, Смотрич это понимает и будет бороться хотя бы за портфель министра финансов.

Депутат парламента от "Религиозного сионизма" Орит Строк заявила, что блок не примет ни одно из предложений, которое не даст ему реального контроля над развитием еврейских поселений на Западном берегу.

Что думают в "Ликуде" о новых партнерах?

Настроения внутри "Ликуда" весьма сумеречные. Многие уверены, что лидеры ультраправых не остановятся на торге за портфели. Даже когда вопрос будет так или иначе решен, они продолжат диктовать всю дальнейшую политику.

"Я знаю Смотрича. Это не закончится только коалиционными переговорами. У этого правительства постоянно будут проблемы с любыми законопроектами, министры и депутаты будут требовать каждый своего", — считает депутат Кнессета от "Ликуда" Давид Битан.

По его словам, у партии Биби нет выбора: "Мы отдаем почти все и ничего не получаем. "Ликуд" проигрывает".

Пока речь о массовом исходе партийцев из рядов "Ликуда" не идет. Такое уже произошло перед предыдущими выборами в марте 2021 года, когда Нетаньяху покинули ближайшие соратники, чтобы положить конец его премьерству.

Дополнительные потери поставили бы Нетаньяху в весьма уязвимое положение.

Чего ждать израильтянам?

Первая ласточка с ультраправой стороны уже прилетела к Нетаньяху в виде призыва религиозных партий одобрить сегрегацию по половому признаку в публичных местах. Например, предлагается, создать отдельные классы для мальчиков и девочек в государственных школах и вузах.

Также ортодоксы настаивают на разделении театральных, концертных и кино-залов по секторам.

Несколько дней назад раввины призвали верующих, но служащих в армии солдат (ультраортодоксы военную службу не проходят) отказываться от несения службы в частях, где есть девушки.

По словам военных, проникновение таких взглядов в Армию обороны Израиля просто опасно для страны, которая зависит от слаженной и профессиональной работы своих военных структур.

Также религиозные партии не скрывают, что намерены добиваться отмены законов, обеспечивающих права и свободы ЛГБТ.

"У нас не Иран", — прокомментировал предложения ультраправых уходящий с поста премьер-министра страны Яир Лапид.

Внешняя политика Израиля и отношения с Западом

Внешнюю политику Израиля в целом будут вершить люди из "Ликуда" и сам Биби, опираясь на свои старые связи, но отношения с соседями и с Западом вряд ли останутся прежними.

В последние годы стараниями администрации Дональда Трампа Израиль наладил отношения со многими странами арабского мира, уступив место регионального изгоя Ирану.

Но ужесточение политики в отношении палестинцев и отказ от концепции "двух государств для двух народов", на чем будут настаивать Бен-Гвир и Смотрич, отнимут у Израиля завоеванные позиции.

Даже давние союзники Израиля Иордания и Египет неоднократно предупреждали, что готовы отказаться от мирных договоров с еврейским государством в случае аннексии Западного берега.

Сложнее всех придется США, которым надо будет реагировать не только на возможное обострение в региональной политике своего партнера, но под давлением американского еврейского лобби и на ожидаемые ограничения свобод гей-сообщества и светского общества в целом.

По некоторым данным, власти ряда западных стран, включая США, уже направили Нетаньяху уведомления, что их контакты с Бен-Гвиром и Смотричем будут весьма ограничены, если эти политики выйдут на первый план израильской политики.

По информации источников Би-би-си в Иерусалиме и Вашингтоне, Белый дом хотел бы видеть на посту министра иностранных дел Израиля бывшего посла Израиля в США Рона Дермера (2013-2021).

"У нас бывали разногласия с Дермером, но мы были бы рады видеть его в составе следующего правительства и работать с ним. Мы хорошо знаем его и уверены, что он понимает политические и дипломатические проблемы, которые в данный момент выложены на стол", — сказал источник в Белом доме.

Нетаньяху под следствием — что будет дальше?

Рекордсмен по числу лет на посту премьер-министра Израиля (15 лет у власти, 12 из них беспрерывно) Биньямин Нетаньяху по-прежнему обвиняется в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. Он находится под следствием с 2017 года, официальные обвинения были предъявлены в 2019-м.

Нетаньяху все отрицает, но если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по другим пунктам предусматривает до 3 лет тюрьмы.

У Биби два пути: либо предоставить неопровержимые доказательства своей невиновности, чего он за несколько лет не сделал, либо провести закон об отмене парламентом решений Верховного суда. Это навсегда дало бы ему иммунитет от уголовного преследования.

Принятие такого закона и нетерпимость к идее создания Палестинского государства — это, по сути, единственные интересы, которые объединяют Нетаньяху с его новыми соратниками. Ничто другое из их повестки не близко светскому Биби.

Многие аналитики не исключают, что как только ортодоксы, не менее заинтересованные в том, чтобы помешать Верховному суду блокировать их инициативы, помогут ему провести соответствующий закон, Нетаньяху найдет способ избавиться от них и вернуть Израиль на прежние рельсы.