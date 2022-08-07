Израиль: Военное руководство "Исламского джихада" нейтрализовано

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешный удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и "нейтрализовала" высокопоставленное военное руководство группировки, Такие данные привел начальник оперативного управления израильской армии, генерал-майор Одед Басиок, которого цитируют агентства AFP и dpa.

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"Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано", - заявил Басиок, не пояснив, что именно означает термин "нейтрализовано". Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало, пишет dpa.

Накануне Израиль сообщил об убийстве одного из командиров "Исламского джихада" - Тайсира аль-Джаабари, а также еще 15 террористов - в результате авиаударов по объектам в секторе Газа. Израиль 6 августа наносил удары по военным объектам и местам запуска ракет на территории сектора Газа, указали в ЦАХАЛ.

Израиль проводит операцию "Рассвет"

Палестино-израильский конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

В ответ на военную операцию по территории Израиля из сектора Газа по состоянию на вечер 6 августа было выпушено не менее 400 ракет, пишет Reuters. В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для "оперативных целей".

Совбез ООН собирает закрытое заседание

В понедельник, 8 августа, обострение конфликта будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников из дипломатических кругов. Заседание пройдет в закрытом режиме. Оно собрано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая, уточняет dpa.

Госдеп США поддержал право Израиля на самооборону

В Госдепартаменте США заявили, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону. В то же время официальный Вашингтон призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

В ООН отметили, что в результате взаимных обстрелов более 100 палестинцев и 7 израильтян получили ранения. В свою очередь министерство здравоохранения Палестинской национальной автономии заявило о гибели как минимум 24 палестинцев.

"Боевые действия необходимо прекратить, дабы избежать новых смертей и ранений мирных жителей в Газе и Израиле. Все стороны должны соблюдать принципы международного гуманитарного права, в том числе принципы различия, соразмерности и предосторожности", - говорится в сообщении ООН.