Израиль вводит повторный локдаун с 18 сентября

На фоне растущих показателей новых заражений коронавирусом Covid-19 в Израиле правительство в Тель-Авиве утвердило введение повторного локдауна на территории всей страны. Ограничительные меры вступят в действие 18 сентября сроком на три недели.

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За жесткие карантинные меры проголосовало большинство министров несмотря на сопротивление ряда других членов правительства по итогам длившегося более семи часов заседания. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху заявил, что руководители клиник "подняли красные флаги" в связи с существенным ростом новых инфекцированных и потребовали срочного принятия мер. "Наша цель — остановить рост", — подчеркнул Нетаньяху.

Будут закрыты школы, рестораны и торговые центры

Среди прочего, ограничительные меры предусматривают закрытие школ и детских садов, а также отелей, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений. При этом по-прежнему будут работать продуктовые магазины и медицинские учреждения. Гражданам будет разрешено отдаляться от своих домов не более чем на 500 метров, будут запрещены собрания более 20 человек на улице и более 10 человек в закрытых помещениях.

На текущей недели власти Израиля четыре дня подряд фиксировали рекордные показатели новых заражений коронавирусом. В частности, 12 сентября выявлено около 4 тысяч инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 150 тысяч, 1108 человек скончались от последствий инфекции.