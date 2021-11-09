Известны номинанты премии за свободу прессы за 2021 год

Белорусская ассоциация журналистов, расследовательская группа Bellingсat и авторы расследования "Проект Pegasus" вошли в число номинантов на получение традиционной премии за свободу прессы за 2021 год. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила на своем сайте учредитель премии - международная правозащитная организация "Репортеры без границ", пишет Deutsche Welle.

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Как следует из сообщения, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) "сыграла решающую роль в документировании беспрецедентного числа нападений на работников СМИ и их арестов, которое постоянно увеличивалось после противоречивых президентских выборов в августе 2020 года".

Именно БАЖ смогла привлечь внимание белорусского населения, международных НПО и иностранных правительств к ужасающему состоянию со свободой прессы в Беларуси. 27 августа 2021 года БАЖ была ликвидирована по решению Верховного суда Беларуси.

Независимый международный коллектив расследователей Bellingcat номинирован за масштабную работу по освещению полицейского насилия в отношении журналистов во время протестов движения Black Lives Matter в США.

В свою очередь, участники длившегося несколько месяцев международного расследования "Проект Pegasus", которым занимались более 80 журналистов в 11 странах мира, включая сотрудников немецких средств массовой информации — NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, продемонстрировали как власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

На премию номинированы шесть журналистов и шесть СМИ

Премия Press Freedom Awards вручается с 1992 года "особо смелым и независимым журналистам", чья работа "оказала значительное влияние на общество". Всего в настоящий момент журналисты и СМИ из 11 стран номинированы на награды, которые будут вручаться в трех категориях — журналистское мужество, влияние и независимость.

Среди 12 номинантов (по четыре в каждой категории) — шесть журналистов, четверо из которых — женщины, и шесть средств массовой информации или журналистских организаций. Лауреаты премии Press Freedom Awards 2021 будут объявлены 18 ноября.