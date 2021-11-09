Известны номинанты премии за свободу прессы за 2021 год
Foto: LETA

Белорусская ассоциация журналистов, расследовательская группа Bellingсat и авторы расследования "Проект Pegasus" вошли в число номинантов на получение традиционной премии за свободу прессы за 2021 год. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила на своем сайте учредитель премии - международная правозащитная организация "Репортеры без границ", пишет Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как следует из сообщения, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) "сыграла решающую роль в документировании беспрецедентного числа нападений на работников СМИ и их арестов, которое постоянно увеличивалось после противоречивых президентских выборов в августе 2020 года".

Именно БАЖ смогла привлечь внимание белорусского населения, международных НПО и иностранных правительств к ужасающему состоянию со свободой прессы в Беларуси. 27 августа 2021 года БАЖ была ликвидирована по решению Верховного суда Беларуси.

Независимый международный коллектив расследователей Bellingcat номинирован за масштабную работу по освещению полицейского насилия в отношении журналистов во время протестов движения Black Lives Matter в США.

В свою очередь, участники длившегося несколько месяцев международного расследования "Проект Pegasus", которым занимались более 80 журналистов в 11 странах мира, включая сотрудников немецких средств массовой информации — NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, продемонстрировали как власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков, используя шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

На премию номинированы шесть журналистов и шесть СМИ

Премия Press Freedom Awards вручается с 1992 года "особо смелым и независимым журналистам", чья работа "оказала значительное влияние на общество". Всего в настоящий момент журналисты и СМИ из 11 стран номинированы на награды, которые будут вручаться в трех категориях — журналистское мужество, влияние и независимость.

Среди 12 номинантов (по четыре в каждой категории) — шесть журналистов, четверо из которых — женщины, и шесть средств массовой информации или журналистских организаций. Лауреаты премии Press Freedom Awards 2021 будут объявлены 18 ноября.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Репортеры без границ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой