К Земле приближается астероид диаметром 1,5 км. Похоже, он в маске

К Земле приближается астероид 1998 OR2 диаметром примерно полтора километра, который, как шутят ученые, в связи со сложившейся на планете ситуацией с коронавирусом решил обзавестись защитной маской.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть летящее в космосе небесное тело. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, облачился в защитную маску.

"Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, интерсны для науки, — сообщила в пресс-релизе специалист обсерватории Анни Виркки.- Но поскольку сейчас все наши мысли — о Covid-19, кажется, что и 1998 OR2 позаботился о маске".

Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, которые приближаются к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

