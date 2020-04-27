К Земле приближается астероид диаметром 1,5 км. Похоже, он в маске
Foto: EPA/Scanpix/LETA

К Земле приближается астероид 1998 OR2 диаметром примерно полтора километра, который, как шутят ученые, в связи со сложившейся на планете ситуацией с коронавирусом решил обзавестись защитной маской.

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К Земле приближается астероид 1998 OR2 диаметром примерно полтора километра, который, как шутят ученые, в связи со сложившейся на планете ситуацией с коронавирусом решил обзавестись защитной маской.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть летящее в космосе небесное тело. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, облачился в защитную маску.

"Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, интерсны для науки, — сообщила в пресс-релизе специалист обсерватории Анни Виркки.- Но поскольку сейчас все наши мысли — о Covid-19, кажется, что и 1998 OR2 позаботился о маске".

Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, которые приближаются к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

Сейчас астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но, по словам ученых, в следующий раз рандеву будет более близким. Поэтому важно изучать подобные объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения подобных угроз.

"В 2079 году астероид 1998 OR2 окажется в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту", — цитирует специалиста обсерватории Флавиана Вендетти издание Huffington Post.

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