Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама



Про связь президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой пишут уже многие годы. Журналисты-расследователи находили многочисленные косвенные доказательства того, почему избрание экс-спортсменки в Госдуму, ее назначение на пост главы "Национальной медиагруппы" с годовой зарплатой в несколько миллионов евро и покупка десятков объектов элитной недвижимости в Москве, Петербурге и Сочи — не случайность. Журналисты "Проекта" выпустили (очень) большое и подробное расследование на эту тему. Его первая часть посвящена путинскому "общаку" — кипрскому офшору, через который российский президент и его приближенные зарабатывают на продаже водки и рекламе по "Первому каналу", оплачивают строительство дворца под Геленджиком и покупают жилье для родственников президента РФ. Во второй части расследователи рассказывают о том, как Кабаевой через этот "общак" купили самую большую квартиру в России (спойлер: площадью 2600 квадратных метров!), почему она в ней не живет и почему можно с уверенностью утверждать, что бывшая спортсменка теперь поселилась по соседству с официальной резиденцией Путина на Валдае, куда из Москвы можно добраться по специальной ветке железной дороги.



В начале ноября прошлого года на окраине Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр" — большое офисное здание, помещения в котором предполагалось сдавать в аренду. Название, взятое в честь воюющей в Украине частной военной компании, судя по всему, арендаторов не привлекло, и бизнес-центр по большей части пустует. Зато не так давно там заработал молодежный клуб "Вагнеренок", куда на встречи с местными школьниками приезжают депутаты, силовики и рассказывающие о своих паранормальных способностях ветераны. Журналистка Елизавета Добровинская побывала на одном из мероприятий "Вагнеренка" и выяснила, кто им руководит, как организация связана с Евгением Пригожиным и как именно подросткам прививают "любовь к своей Отчизне".



The Insider: Маг на службе ФСБ



В первые месяцы после начала полномасштабного вторжения в Украину крупнейшие российские телеканалы сняли с эфира большинство развлекательных программ, заменив их на новости и ток-шоу, практически полностью посвященные "спецоперации". Со временем их рейтинги, поначалу сильно выросшие, начали падать — а продюсеры политических эфиров, дабы поддержать интерес аудитории, стали звать в студию "патриотических экстрасенсов". Они, разумеется, пророчат России великое будущее и всячески одобряют нападение на Украину. Журналистка Катя Максимова рассказывает, как Z-ясновидящие стали частью кремлевской пропаганды.



The Beet: Мы остались без прошлого



До начала полномасштабного российского вторжения Днепр был городом с почти миллионным населением, промышленным центром и транспортным узлом, связывающим юг и восток с остальной территорией страны, а с февраля 2022-го стал "форпостом Украины". Десятки тысяч беженцев из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей нашли здесь убежище. Хотя Днепр расположен в относительном отдалении от линии фронта, в середине января жизнь днепрян разделилась на "до" и "после" — в местную многоэтажку попала российская ракета, убив 46 человек и оставив без крыши над головой несколько сотен. Журналистка Алийде Нейлор по просьбе The Beet (эту рассылку выпускает "Медуза") отправилась в Днепр, чтобы рассказать, как горожане прожили минувший год.





Весь прошедший год не утихают дискуссии о том, сколько россиян поддерживают решение Кремля напасть на соседнюю страну, сколько выступают против, а сколько относятся к происходящему индифферентно. Хотя ни соцопросы, ни использование других научных методов в условиях репрессивных законов не могут достоверно ответить на этот вопрос, россияне точно спорят о войне друг с другом — причем не только на кухнях, но и в чатах коллег по работе, родителей одноклассников, соседей по парадной. Для тех, кто не скрывает свою антивоенную позицию, это нередко заканчивается проблемами, ведь их оппоненты пишут доносы. "Холод" собрал несколько историй таких конфликтов — и людей, которые до начала войны спокойно решали друг с другом бытовые вопросы.



Бонус — что посмотреть: документальный фильм "Дождя" о вывезенных в Россию украинских детях



Одним из поводов начать полномасштабную войну против Украины российские власти называли желание защитить жителей и особенно детей Донбасса. За прошедший год с оккупированных территорий Украины вывезли тысячи несовершеннолетних (сколько именно, точно установить невозможно) — кого-то отдали в российские семьи, а кого-то отправили в приюты и интернаты, где детей учат "любить Россию" и быть благодарными российским военным (но, разумеется, не рассказывают, что причиной "эвакуации" стало вторжение). Журналистки Соня Гройсман и Нигина Бероева выяснили, где именно держат вывезенных из Украины мальчиков и девочек.