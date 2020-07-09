Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб

Глава Чечни заявил, что погибшие блогеры, критиковавшие его лично, "за что боролись, на то и напоролись"

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец стал жертвой "спецслужб, работающих против России и него лично".

В сообщении в Telegram Кадыров объяснил, что именно он и его верная команда охраняют кавказские рубежи России, а это не нравится иностранным спецслужбам. "В ход пошли любители почесать языком. Эти методы, использованные еще для разрушения Османской империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной "правды", — написал глава Чечни.

"Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать "переживать" за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается", — добавил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что людям не стоит соглашаться на участие в проектах спецслужб, чтобы не стать "расходным материалом".

"Ну, а что касается убитых… За что боролись, на то и напоролись!" — завершил свое сообщение Кадыров.

Под убитыми глава Чечни подразумевает не только блогера "Анзора из Вены" (издания "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел" утверждали, что речь шла о критике Кадырова Мамихане Умарове), но также о блогере Имране Алиеве (известном под псевдонимом Мансур Старый) и убитом во французском Лилле в феврале.

"Анзор из Вены" был убит 5 июля.

Австрийская полиция задержала двух подозреваемых в убийстве "Анзора из Вены". Про одного из них сотрудники правоохранительных органов говорили, что он также мог быть чеченцем.