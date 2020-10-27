Кадыров: президент Франции становится похож на террориста

Вслед за муфтием Чечни, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона "террористом № 1 в мире", глава республики Рамзан Кадыров заявил, что Макрон "сам сейчас становится похож на террориста". Ранее Кадыров осуждал жестокую расправу над учителем Самюэлем Пати.

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"Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста", - добавил он.

Далее в тексте следует еще более резкий выпад: "Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий".

Заявление Кадырова последовало на следующий день после поста в "Инстаграме" духовного управления мусульман Чечни, в котором муфтий республики и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев обрушился с критикой на французского президента.

"Вместо того, чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на ислам", - написал муфтий.

"Макрон, ты являешься террористом №1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей, - заявил чеченский муфтий. - Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть всевышний покарает тебя".

Учитель Пати был убит и обезглавлен иммигрантом из России - 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы, имевшим статус беженца во Франции. Ранее он распространял угрозы в адрес преподавателя.

На митинги в память об убитом учителе вышли тысячи человек. Макрон заявил, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения.

Что Кадыров говорил раньше

Кадыров ранее осудил произошедшее, выразив соболезнования родным погибшего. Однако уже тогда в его заявлении были слова о том, что нельзя провоцировать верующих и задевать их религиозные чувства.

"Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - писал Кадыров в своем телеграм-канале.

"Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить - чеченцы здесь ни при чем", - настаивал Кадыров, обращая внимание на то, что подозреваемый почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, и рос рядом с французами.

"Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь", - уже в первом заявлении критиковал власти Франции глава Чечни.

"Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - писал Кадыров.

Не только Кадыров

На прошлой неделе Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций, после того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган оскорбительно высказался в адрес Макрона. Эрдоган сказал, что Макрону нужно проверить, здоров ли он психически, в ответ на заявления французского президента в защиту светского государства и обещания бороться с радикальным исламом.

В понедельник Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать французскую продукцию.