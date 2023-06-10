Каховская ГЭС: уровень воды в затопленных регионах падает

В городах Херсон и Николаев за ночь снизился уровень воды. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на местные власти.

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Как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, с утра в Херсоне уровень воды в Днепре все еще превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

На месте затоплений продолжается масштабная спасательная операция, к которой привлечены почти полторы тысячи человек и 345 единиц техники. Накануне удалось эвакуировать на безопасную территорию 248 человек. Всего из воды спасены 2588 человек. Работает 9 эвакуационных пунктов.

Между тем, в акватории Николаева по состоянию на утро уровень воды составляет 88 сантиметров, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Снижение составило 9 сантиметров.

Ранее ночью 6 июня была взорвана дамба Каховской ГЭС. Это вызвало масштабное затопление территорий в Херсонской области и нанесло значительный ущерб.

Также сообщалось, что из Каховского водохранилища ежесекундно вытекает около 40 тысяч кубометров воды.