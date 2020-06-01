Как добывают уголь в шахтах Донбасса в условиях войны и коронавируса

Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?

За шесть лет военного конфликта в Донбассе с украинских шахт было вывезено 67 678 624 тонны угля на сумму 4,7 млрд долларов США, говорится в отчете "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), посвященном ситуации в неконтролируемых Киевом отдельных районах Луганской и Донецкой областей. По данным других украинских организаций, ведущих мониторинг ситуации в регионе, эти цифры занижены. При этом и наблюдатели, и официальный Киев сходятся во мнении, что безопасность шахтерского труда и охрана здоровья тех, кто работает в шахтах, за это время сильно снизилась.

Куда вывозят донбасский уголь?

Приведенные "Восточной правозащитной группой" данные опубликованы и на официальном сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В свою очередь лидер луганской общественной организации "Права справа" ("Правое дело". — Ред.) Дмитрий Снегирев в интервью DW говорит, что приведенные цифры по добыче угля в неконтролируемых Киевом районах Донбасса сильно занижены.

"Еще в 2019 году тогдашний министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявлял, что Россия ежегодно вывозит из оккупированной части Донбасса 2,8 млн тонн антрацитового угля, стоимостью 288 миллионов долларов. А заместитель Черныша Георгий Тука указывал на то, что, общий объем угля, незаконно вывозимого Россией с территории Донбасса, достигает 7 миллионов тонн в год", — напомнил Снегирев.

По информации из открытых источников, как отметил активист, одна лишь Турция ежегодно экспортировала около двух миллионов тонн донбасского угля, который вывозится не только в эту, но и в другие страны, а также в саму Россию. "Украина за последние годы закупила у России около 60-80 млн тонн донбасского угля, который поставлялся и поставляется под видом российского", — уверен Снегирев. Он напомнил, что до войны в Донбассе добывалось до 20 миллионов тонн угля в год, а ныне на шахтах в Донбассе запущены новые лавы дефицитного в Украине антрацитного угля.

На охрану труда никто не смотрит

В начале мая ВПГ стало известно о длительной стачке горняков на шахте Никанор-Новая в Зоринске, Луганской области, с требованием не закрывать предприятие и выплатить 20-месячный долг по зарплате. ВПГ опубликовала копию распоряжения властей самопровозглашенной ЛНР, где подтверждались намерения списать все долги ликвидированным предприятиям, а шахтеров поставить перед выбором: либо выплаченная заработная плата, либо досрочный выход на пенсию. В документе говорится, что задолженность с 2014 года на угольных предприятиях ЛНР не подлежит погашению.

Директор ВПГ Вера Ястребова на презентации отчета отметила крайне низкий уровень охраны шахтерского труда, что, в частности, приводит к высокому травматизму и даже гибели горняков. По данным "Восточной правозащитной группы", с 2015 года в Луганской и Донецкой областях на угольных шахтах погибли 236 шахтеров, 2539 травмированы. "Цена этого — уголь, вывезенный Россией, а прибыли присвоены… Это последствия грабежа Россией, несоблюдение норм безопасности труда, невыплаты зарплат, использования людей как инструмента и дешевой рабочей силы", — подчеркнула она.

Как пример, Ястребова привела масштабную аварию 25 апреля на шахте "Восток-Карбон" в населенном пункте Юрьевка. По словам правозащитницы, местные "власти" обратились за помощью к российским, а не к украинским специалистам. В результате, "несмотря на то, что в таких ситуациях дорога каждая минута", спасатели из России прибыли только через сутки после подземного взрыва и 17 шахтеров спасти не удалось, отметила правозащитница.

Шахтеры беззащитны перед COVID-19

Картина травматизма и гибели шахтеров на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, по мнению министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, не полна, поскольку не учитывает около 350 нелегальных шахт-копанок. "Сообщения о протестах шахтеров поступали уже с нескольких шахт", — сказал в интервью DW живущий сейчас в Киеве политолог из Горловки, Донецкой области, Олег Саакян. По данным его источников, эти выступления беспощадно подавляются местными властями, а активистов рабочего движения увольняют с работы.

Кроме невыплат зарплаты, условия труда шахтеров не гарантируют защиты от коронавируса, сказал эксперт. Скученность рабочих в клетях спуска под землю, ограниченное пространство внутри лав и забоев, а также недостаточная вентиляция воздуха создают питательную среду для инфицирования. "В ОРДЛО осталась достаточная медицинская инфраструктура, но не хватает врачей, многие из которых выехали на подконтрольную территорию Украины или в Россию. Для оставшихся врачей и местных жителей не хватает тестов и средств защиты", — сообщил Саакян.

Он отметил, что местные СМИ в ЛНР и ДНР вслед за российской пропагандой подвергали сомнению сам факт эпидемии и распространяли российские теории заговора об искусственной природе вируса COVID-19. "Карантин в ОРДЛО был введен с большим опозданием, а местное население под влиянием кампании по дискредитации опасности корнавируса не восприняло всерьез ограничительные меры", — рассказал политолог. Единственным фактором снижения заболеваемости среди шахтеров, по его мнению, остается то, что рабочих этой профессии, как и металлургов, в Донбассе стало значительно меньше, поскольку их активно рекрутируют на аналогичные предприятия в России.