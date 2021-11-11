Как на польско-белорусской границе оказались тысячи беженцев. Ответы на основные вопросы

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши сейчас в острой фазе. Тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Польшу. Русская служба Би-би-си отвечает на основные вопросы о том, как эти люди там оказались.

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Согласно сервису Flightradar24, в ближайшие сутки в международный аэропорт Минска прилетят около десяти рейсов из Стамбула, Багдада и Дубая (этот сайт не всегда учитывает чартерные перелеты).

Как и в предыдущие дни, значительная часть их пассажиров — мигранты, которые при негласной поддержке властей Беларуси используют страну как транзитный пункт, чтобы попасть в государства Европейского Союза.

Коротко: как начался миграционный кризис

В 2020-2021 годах власти Беларуси отменили или существенно упростили визовый режим с 76 государствами. Среди них — страны, охваченные войнами и вооруженными конфликтами, и многие мирные жители пытаются их покинуть. Это такие государства, как Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан.

В Сирии, Ираке и Турции туристические агентства начали рекламировать поездки в Беларусь, предлагая при этом жилье и трудоустройство в странах ЕС. Сотни аналогичных предложений появились в WhatsApp, самом популярном мессенджере региона.

Такая "путевка" стоит 10-20 тыс. долларов в зависимости от условий. Издание DW в своем расследовании утверждает, что белорусские консульства даже делегировали этим турфирмам право ставить в паспорт белорусские визы.

С 2021 года Беларусь значительно увеличила количество авиарейсов в страны Ближнего Востока. В странах ЕС — об этом, например, заявлял МИД Франции — предполагают, что за предложениями этих турфирм стоят именно белорусские власти.

Откуда прибывают мигранты?

Еще летом 2021 года лидировал Ирак. В сентябре верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сумел договориться с властями этой страны о сокращении числа рейсов в Беларусь.

Основное количество мигрантов, пытающихся попасть в ЕС сейчас, — курды из Сирии. Там им угрожают как власти страны, так и боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России).

Среди других беженцев — жители Ливии, Афганистана, Йемена и ряда африканских стран, где происходят политические или религиозные вооруженные конфликты, например, из Конго и Эфиопии.

Как они добираются до белорусско-польской границы?

Сначала регулярными (реже чартерными) рейсами "Белавиа", Турецких и Катарских авиалиний, а также бюджетной авиакомпании FlyDubai.

До последних дней визу беженцам, если она им вообще была нужна, ставили прямо в аэропорту.

В аэропортах вылета идентифицировать пассажиров как беженцев практически невозможно. У них есть деньги, все в порядке с документами, их одежда ничем не отличается — и у авиакомпаний нет никаких оснований не допускать пассажиров на рейс.

Что происходит дальше — серая зона. Очевидно, что переезд мигрантов из аэропорта в Минск, а потом к литовской или польской границе хорошо организован. Такой вывод можно сделать из видео, которые снимают сами беженцы по прилету в Минск. Но кем конкретно он организован — достоверно сказать невозможно.

Как беженцы пересекают границу?

В самом начале миграционного кризиса пограничники Польши и Литвы пропускали беженцев и отправляли их в специальные учреждения. При этом МИДы обеих стран сразу обвинили Беларусь в организации этого потока.

Когда границу стали пытаться пересечь сначала сотни, а потом и тысячи человек ежедневно, Польша и Литва перестали их пускать и начали укреплять границу заборами из колючей проволоки.

Сейчас границу можно пересечь только нелегально, и многие беженцы охотно идут на это. Они либо прорываются через заслоны пограничников (о двух таких случаях стало известно 9 ноября), либо ищут незащищенные участки. Граница Беларуси и Польши — это почти 400 км, и значительная ее часть — это леса и болота.

А что же белорусские пограничники?

Судя по десяткам заявлений самих беженцев и по видео, которые в течение последних недель и месяцев обнародовали литовские и польские власти, пограничная служба Беларуси прямо толкает беженцев на незаконное пересечение границы.

Сайт белорусской пограничной службы охотно комментирует миграционный кризис, но утверждает, что многие беженцы даже не знают, что для пересечения границы нужна виза. "Беларусь в полном объеме выполняет работу по предотвращению нелегальной миграции. А ее причины надо искать в поддержке странами ЕС цветных революций в регионах, где из-за них разрушен привычный уклад жизни или идет война", — говорится на сайте ведомства.

Анонимный сотрудник погранслужбы в интервью изданию "Наша Нива" охарактеризовал деятельность своего ведомства как "полную девальвацию законов и присяги".

Куда мигранты едут в итоге?

И Польша, и Литва для беженцев — это тоже транзитные страны. Они едут в Германию, Францию, Австрию и Нидерланды, где у многих живут родственники или знакомые.

По данным немецких властей, в Германию транзитом через Беларусь уже приехало как минимум 5 тыс. человек.

Остаются ли беженцы в Беларуси?

Да, но их точное количество власти ни разу не сообщали. По словам жителей Минска, сотни мигрантов живут в торговых центрах, подземных переходах и подъездах жилых домов по всему городу.

Возможно из-за этого, опасаясь, что ситуация выйдет из-под контроля, в последние дни власти Беларуси ужесточили условия приезда в страну. В частности, отменили выдачу виз в аэропорту для граждан наиболее проблемных стран: Сирии, Ирана, Афганистана, Нигерии и Йемена.

Участвует ли в миграционном кризисе Россия?



Чиновники многих стран Евросоюза считают, что да. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Лукашенко является исполнителем последней атаки. Но у этой атаки есть заказчик, который находится в Москве. И этот заказчик — президент Путин".

Российские власти категорически отвергают эти обвинения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого безответственными и неприемлемыми.