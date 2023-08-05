Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз наложил на РФ одиннадцать пакетов санкций, многочисленные ограничения также ввели США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и другие страны. Спустя полтора года стало понятно — запреты не смогли остановить войну, помешать российскому ВПК и спровоцировать экономические проблемы, из-за которых Кремль был бы готов пойти на уступки. Более того, оказалось, что успешность стратегий по обходу санкций просто невероятна, и в РФ сравнительно легко каждый месяц попадают подсанкционные товары на миллиарды евро. Александр Атасунцев и его коллеги из "Верстки" проанализировали данные российской таможенной статистики, чтобы выяснить, как работают схемы нелегальных поставок.

Российские власти используют разные методы, чтобы заманить людей на войну в Украине: рекламируют службу по контракту с Минобороны (в том числе за пределами РФ), призывают граждан "быть настоящими мужчинами", а до недавнего времени предоставляли ЧВК "Вагнер" почти неограниченный доступ в колонии по всей стране для вербовки заключенных. Как выяснили Мария Жолобова и Анастасия Короткова, еще одна схема основана на сотрудничестве с близкими к Кремлю олигархами, которые оплачивают отправку и нахождение на фронте добровольцев.

За последние полтора года из Херсонской и Николаевской областей в Россию были вывезены несколько тысяч заключенных, отбывавших наказание в местных колониях. Олег Цвилый до начала большой войны специализировался на расследовании случаев пыток в украинских тюрьмах, но теперь сфера его деятельности расширилась — он занимается вывозом из РФ осужденных, уже отбывших срок, к которому их приговорил суд. В разговоре с Анной Павловой активист рассказал, как заключенных привлекали к работе на оккупированных территориях, как их заставляли войти в российское гражданство и как удается вернуть в Украину тех, кто этого хочет.

До недавнего времени Екатерина Микрюкова работала в московской клинике, но решила спешно покинуть страну. Поводом для отъезда стала травля со стороны соседей — участники домового чата предложили девушке поучаствовать в сборе денег на сиделку для вернувшегося с фронта раненого мужчины, а она отказалась. Соседи тут же стали угрожать Екатерине (кто доносом, а кто и физической расправой), вскоре история стала известна и российским пропагандистам, которые присоединились к травле. Алла Константинова поговорила с молодым медиком о том, как развивался конфликт и что она планирует делать дальше.

Carnegie Politika: Пасынки аннексии

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Кремль аннексирует украинские территории с 2014 года и параллельно инкорпорирует в собственную властную вертикаль местные элиты, перешедшие на сторону Москву. Обратного пути для них уже нет — в Украине открыты дела о госизмене, на Западе действуют санкции, а российская верхушка не очень-то рада новичкам, которые уже предали одно правительство. Новые, теперь уже российские, чиновники объединяются в группировки для лоббирования собственных интересов, а заодно пытаются показать себя бо́льшими "патриотами", чем самые громкие гости пропагандистских ток-шоу. Политолог Константин Скоркин рассказывает, как эти люди все-таки смогли интегрироваться в чиновничий класс РФ.