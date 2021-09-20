Как привитым россиянам попасть в Эстонию? Lux Express опубликовал инструкцию

Эстония с 21 июня принимает вакцинированных российских граждан, в том числе, тех, кто едет с туристическими целями. Въезд через сухопутную границу с туристическими целями закрыт, однако обратно никто не запрещает ехать и на автобусе. Автобусный перевозчик Lux Express опубликовал инструкцию для россиян, которые хотят попасть в Эстонию или в другие страны ЕС через Эстонию.

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"Я вакцинировался, могу я поехать в Эстонию?" Это самый частый вопрос, который задают клиенты Lux Express в службу поддержки компании. Поэтому компания решила ответить всем и сразу — поехать можно, правда, не на автобусе, зато на автобусе можно вернуться обратно.

Въезд в Эстонию разрешен тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19 препаратом, одобренным в России. С момента последней инъекции должно пройти определенное количество дней. Для Спутник V — это 21 день, Спутник Лайт — 28 дней, КовиВак — 14 дней. Также надо помнить, что в поездку на этом основании можно отправиться в течение года с момента завершения курса вакцинации.

Пока выехать из России в Эстонию вакцинированным гражданам можно только с помощью авиасообщения. На сухопутной границе по-прежнему действуют ограничения. В этом случае пока что оптимальным вариантом путешествия будет билет на самолет в одну сторону, и поездка на автобусе обратно.

Идеальный маршрут для поездки в Европу вакцинированных граждан России может выглядеть так: Санкт-Петербург-Таллин (самолет)-Будапешт/Вена-Таллин-Санкт-Петербург (автобус).