Как прошли переговоры России и США о гарантиях безопасности и что думают эксперты

В понедельник в Женеве прошли переговоры представителей России и США о гарантиях безопасности, которых Москва добивается от НАТО. Россия хочет, чтобы Североатлантический альянс отказался от расширения на восток, но Вашингтон отказывается обсуждать судьбу и устремления Украины и других стран без их участия. Встречу инициировала Россия, переговоры прошли в закрытом формате и продлились почти восемь часов.

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Встрече предшествовала резкая эскалация в риторике обеих сторон: администрация президента Джо Байдена обвиняла Москву в планах нового вторжения на Украину, а российский лидер Владимир Путин угрожал применить "военно-технические меры" для защиты своей страны.

В преддверии переговоров представители госдепартамента США обвинили Путина в планах воссоздать Советский Союз, а замглавы МИД России потребовал от НАТО "собирать манатки" и вернуться к положению до 1997 года.

Переговоры в Женеве — первые из трех, запланированных на этой неделе: в среду в Брюсселе пройдет Совет Россия-НАТО, а в четверг в Вене проблемы стратегической безопасности обсудят в рамках ОБСЕ.

Разница в подходах

Американская делегация рассматривает прошедшие в понедельник переговоры как внеочередную сессию диалога по стратегической стабильности — процесс, о котором договорились президенты России и США в прошлом году. В его рамках прошли уже две встречи.

Именно этим объясняется тот факт, что встреча прошла в американском постпредстве при ООН в Женеве, а не на нейтральной территории.

Однако Москва видит эту встречу также как обсуждение предложенного в декабре Кремлем договора о взаимных гарантиях безопасности. Проекты соглашений — между Россией и США и между Россией и НАТО — были опубликованы российским МИД через несколько дней после того, как их вручили западным дипломатам.

Американская делегация ожидала от представителей России манипуляций в информационном поле после встречи, рассказали двое высокопоставленных сотрудников госдепартамента США в разговоре с Русской службой Би-би-си. Они говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены публично комментировать переговоры.

"Мы ожидаем, что публичные заявления, которые российская сторона сделает по итогам встречи в понедельник, не будут отражать истинный характер состоявшихся дискуссий. Мы настоятельно призываем наших союзников и партнеров отнестись к комментариями России с крайним скептицизмом и продолжить их текущие обсуждения и координацию с Соединенными Штатами", — сказали американские дипломаты.

Что говорили по итогам встречи ее участники

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, возглавлявший российскую делегацию, назвал разговор сложным, глубоким, конкретным и профессиональным. По его мнению, ситуация небезнадежна и база для достижения договоренностей по гарантиям безопасности есть.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, представлявшая американскую делегацию, сказала, что в Женеве прошли не переговоры, а дискуссии для уточнения позиций сторон. Она тоже назвала разговор открытым и прямым, отметив, что пока что стороны пытаются понять друг друга.

Позиции сторон и Рябков, и Шерман еще раз обозначили на брифингах по итогам встречи. Рябков в очередной раз заявил, что Россия категорически возражает против расширения НАТО на восток. "Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО", — сказал он.

Рябков отметил, что Россия не доверяет НАТО и требует "железобетонных, юридически значимых гарантий" того, что ни Украина, ни Грузия не будут приняты в НАТО.

Шерман же снова подчеркнула, что США не готовы вести переговоры о будущем Украины без участия самой Украины и что Вашингтон никому не позволит закрывать другой стране двери в НАТО.

"Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам", — сказала она.

Шерман также в очередной раз подняла вопрос о возможном вторжении России на Украину и отметила, что если Москва хочет доказать, что не собирается этого делать, то должна принять меры по деэскалации ситуации. Эти меры она назвала залогом успеха любых переговоров.

Рябков со своей стороны заявил, что Россия никуда не намерена вторгаться — и, соответственно, и предмета для обсуждения здесь нет.

При этом и Рябков, и Шерман сошлись в том, что многое зависит от встречи Совета Россия — НАТО, которая пройдет в среду.

Что говорят эксперты в США

Встреча в Женеве показала пропасть между позициями двух стран, сказал в разговоре с Би-би-си Майкл Кофман, директор российской программы Центра военно-морского анализа США.

По его словам, США пытаются разрядить ситуацию через обсуждение контроля над вооружениями и военных учений, но Россия готова удовлетвориться только юридическими гарантиями отказа от расширения НАТО и от приема в альянс Украины и Грузии. Однако Вашингтон не готов вести такие переговоры.

"Хотя Рябков сказал, что ситуация не безнадежна, из его позиции совершенно ясно, что прогресс по таким вопросам, как контроль над вооружениями и деэскалация военной активности, не решит этот кризис, если Россия не увидит готовности обсуждать юридические гарантии в вопросах расширения НАТО и его сотрудничества с такими странами, как Украина и Грузия, — сказал эксперт. — Это камень преткновения".

Добиться прогресса будет возможно только в одном из двух случаев — либо Россия откажется от максималистских требований, либо США будут готовы удовлетворить некоторые из них, даже если не в той форме, которую представляет Москва, считает Сэмюэл Шарап, исследователь корпорации RAND и бывший сотрудник Госдепа.

"Сегодня не произошло реального прогресса [в переговорах], но все могло сложиться намного хуже. [Делегации] не вышли со словами, что возвращаются домой и готовятся к войне. Они сказали, что будут продолжать диалог. Но нет никаких признаков реального сближения по ключевым вопросам", — сказал Шарап в интервью Би-би-си.

По его словам, сближение позиций сторон выглядит крайне маловероятным, но США должны попытаться решить противоречия дипломатическим путем, потому что альтернатива ему — гораздо хуже.

Прогрессу в переговорах мешает требование Москвы обсуждать единым пакетом разные вопросы — будущее НАТО, двусторонние соглашения с США, контроль над вооружениями и военные учения, считает Сергей Радченко, заслуженный профессор в Центре мировой политики Генри Киссинджера Университета Джона Хопкинса в США.

"Если они действительно хотят решать проблемы дипломатическим путем, я думаю, что других вариантов не останется — нужно будет развязать пакет и говорить отдельно о контроле над вооружениями, о ракетах малой и средней дальности и отдельно — о других гарантиях безопасности", — сказал историк.

Он привел пример из истории, когда в 1958 году советский лидер Никита Хрущев выдвинул ультиматум США, требуя за шесть месяцев решить проблемы послевоенного устройства Германии, и не смог добиться выполнения своих условий.

Позитивным же примером, по словам Радченко, может служить заключение РСМД — договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. К этому привела готовность СССР "развязать пакет" и отдельно обсуждать ограничение разных вооружений.

"Откровенный нажим и ультиматумы плохо работают", — подчеркнул историк.

От встречи Совета Россия — НАТО, которая пройдет в среду и на которую Рябков и Шерман в своих выступлениях возлагали определенные надежды, эксперты не ожидают никаких прорывов.

"Реальную дипломатию гораздо сложнее вести в многостороннем контексте. Это будет чудом, если на встрече в Брюсселе будет выработано какое-то соглашение — правда, было бы чудом, если бы сегодня появилось соглашение", — считает Шарап.

Что говорят эксперты в России

Российские эксперты отмечают, что и не ожидали от встречи каких-то судьбоносных решений. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий отмечает, что Шерман — заместитель госсекретаря и не имеет полномочий принимать решения — в том числе в отношении НАТО.

По мнению Баклицкого, для России важно было понять, что ее требования и условия воспринимаются Вашингтоном серьезно, и продемонстрировать, что сложившийся в Европе статус-кво в Москве считают неприемлемым и не соответствующим пониманию своих национальных интересов и безопасности.

"Москва трактует сложившуюся ситуацию как неустойчивую и даже взрывоопасную, а потому косметическими мерами обойтись не удастся. Если США соглашаются с тем, что ситуация не может продолжать оставаться такой, то диалог возможен", — отмечает эксперт.

Баклицкий отмечает, что следующие переговоры будут проходить в Брюсселе, куда летит другой замминистра иностранных дел России Александр Грушко, и уже не с США, а с НАТО.

"Думаю, для Москвы это не самый комфортный вариант — предпочтительнее было бы договориться с США напрямую, но американцы, по крайней мере публично, заявляют, что не могут обсуждать вопросы, связанные с НАТО, на двухсторонней основе", — говорит он.

Баклицкий напоминает, что из Брюсселя совсем недавно выслали российских дипломатов, там было закрыто представительство России при НАТО и там Россию постоянно критиковали за политику в отношении Украины.

С этим согласен сэр Лоуренс Фридман, британский военный историк. "Русские будут чувствовать себя в этой обстановке гораздо менее комфортно, чем сегодня. Сегодняшняя обстановка им нравится, потому что она, кажется, заставляет их чувствовать себя наравне с американцами, — сказал Фридман. — А затем будет встреча в формате ОБСЕ — там будет еще больше разглагольствования".

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов тоже указывает, что, судя по заявлениям сторон, США постарались перевести самые сложные и болезненные вопросы на уровень взаимодействия России и НАТО — то есть отказались от включения их в двухсторонние переговоры.

Кортунов отмечает, что в двухсторонних отношениях тоже есть проблемы, и их наверняка обсуждали. Это и размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, и объем и формат американской помощи Украине. Это, по мнению эксперта, часть вопросов, где какой-то компромисс возможен.

"Более масштабные вопросы, такие как продвижение НАТО на Восток или принципы новой европейской безопасности, скорее всего, США отпасовали НАТО, ссылаясь на то, что не могут обсуждать вопросы, которые касаются других стран, без них", — говорит Кортунов.

"Другой вопрос в том, что выдвинутые накануне переговоров и опубликованные документы не означают, что красные линии пролегают именно там, где обозначены в предложениях. Потому что, если Россия не готова ни к каким уступкам, тогда в чем смысл переговоров? Тогда нужно требовать капитуляции", — считает эксперт.

Судьба Украины и стран Восточной Европы

В числе требований России — не только отказ от расширения НАТО на восток, в том числе на территорию Украины, но и запрет на дополнительные войска в странах, вступивших в альянс после 1997 года — это 14 государств Центральной и Восточной Европы, в том числе страны Балтии.

Однако Вашингтон последовательно заявляет, что не готов обсуждать судьбу Украины и других стран без их участия, подчеркивают американские дипломаты.

"Мы не собираемся делать что-то через голову наших европейских союзников и партнеров. Мы много раз говорили, и я хочу сказать еще раз, что мы привержены принципу "никаких разговоров о вас без вас", когда речь идет о наших союзниках и партнерах, включая Украину", — сказал один из собеседников Би-би-си.

"Очевидно, что Украина является важной частью этих переговоров. Но в понедельник мы рассматриваем вопросы, которые носят двусторонний характер. Мы продолжим обсуждать вопросы по теме Украины в течение всей недели, будь то в Женеве или в Брюсселе", — сказали представители госдепартамента перед встречей в понедельник.

Администрация Байдена регулярно подчеркивает, что одни предложения России можно обсуждать, а другие являются заведомо неприемлемыми.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы можем добиться прогресса по некоторым вопросам, но не по всем. Россия хорошо знает нашу позицию. Она основана на фундаментальных принципах европейской безопасности, о которых мы когда-то договорились. Один из этих принципов — границы стран не могут быть изменены силой", — добавил американский дипломат.

Россия также требует от США вывести с территории стран Восточной Европы ряд вооружений и военных частей, в том числе системы ПРО (противоракетной обороны США).

В преддверии встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что она может заложить основу для восстановления РСМД — договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Администрация Дональда Трампа приняла решение о выходе из этого соглашения в 2019 году.