Как работают фабрики фэйка. Мультфильм от Delfi и канала "И грянул Грэм"
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Эстонский портал RusDelfi совместно с YouTube-каналом "И грянул Грэм" решил снять мультфильм, герой которого пытается получить заветное место на фабрике фэйка. И вот что из этого получилось.

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"Разумеется, и для нас, и для "Грэма" это эксперимент", - признается главный редактор эстонского портала RusDelfi Андрей Шумаков. - "Никто из нас мультфильмы не снимал. Но мы вступили в ту эпоху, когда какие-то традиционные призывы задуматься к аудитории работают не всегда хорошо".

По сюжету черно-белого мультфильма, главный герой Вадим пытается заработать денег, пробиваясь в штат фабрики фэйков. Что у него в итоге получилось - смотрите на видео.

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