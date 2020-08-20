Как реагируют в Бресте на смерть местного жителя после акции протеста

19 августа стало известно, что в военном госпитале умер брестчанин Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову. Его родственники не верят, что мужчина оказывал сопротивление милиции.

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Официально считается, что Геннадий Шутов стал третьей жертвой в ходе протестов, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов. Ранее сообщалось об убийстве в Минске Александра Тарайковского, а также гибели во время задержания жителя Гомеля Александра Вихора.

Версии брестской трагедии

Геннадий Шутов был ранен вечером 11 августа недалеко от здания администрации Московского района Бреста, где в то время проходила акция протеста. По информации пресс-службы МВД, на сотрудников милиции "напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", а предупредительные выстрелы вверх их не остановили. В результате милиционер применил оружие на поражение и ранил одного из нападавших.

Похожую версию выдвинули и в Следственном комитете. Там сообщили, что двое мужчин не просто напали на милиционеров, но и предприняли попытку завладеть огнестрельным оружием. При этом выстрел в область головы одному из нападавших получился, по данным следствия, "непреднамеренно".

Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. По словам Людмилы — дочери умершего, есть очевидцы, которые утверждают, что ее отец не участвовал в конфликтах с силовыми структурами. Родственники Геннадия Шутова также возмущены тем фактом, что двое суток не знали, где он находится.

К тому времени выяснилось, что мужчину доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск, где он впоследствии скончался.

Неадекватная жестокость

Известие о смерти Геннадия Шутова стало одной из тем для обсуждения во время встречи участников протеста на центральной площади Бреста вечером 19 августа. Теперь такие встречи проходят ежедневно и на них приходят сотни, а иногда и тысячи людей.

Местный житель Александр Старовойтов убежден, что трагическая история с Геннадием Шутовым стала еще одним подтверждением неадекватной жестокости силовых структур в первые дни протестов после президентских выборов. "Теперь мы уже знаем очень много примеров, как издевались над задержанными в Бресте и других городах Беларуси, и могу предположить, что на самом деле жертв от этих пыток гораздо больше, чем утверждают власти", — считает Старовойтов.

Пенсионерка Регина Овсиюк говорит, что уже несколько ночей не может заснуть после общения со знакомыми, которые испытали на себе репрессии со стороны ОМОНа только за то, что хотели мирно выразить свой протест. "Я в ужасе от того, что видела своими глазами в моем родном Бресте, когда милиция использовала светошумовые гранаты и газ: не понимаю откуда такая жестокость", — со слезами вспоминает женщина.

Требования к властям и попытка диалога

Жители Бреста считают, что нельзя оставлять без последствий все обнародованные факты насилия и пыток со стороны милиции, о которых стало известно за последнее время. Этот вопрос был ключевым во время масштабного митинга на центральной площади города 16 августа: акция протеста собрала почти 30 тысяч человек.

Как рассказал директор Агентства регионального развития "Дзедзич" Дмитрий Шиманский, озвученные на митинге требования были оформлены документально и 19 августа переданы местным властям. Среди этих требований — признание недействительными результатов президентских выборов в Брестской области, освобождение всех политзаключенных, проведение мирных митингов на центральных площадях во всех городах с трансляцией на региональных телеканалах.

"Кроме того, мы предлагаем властям политический диалог для преодоления нынешней кризисной ситуации и проведения новых выборов под контролем общества", — сообщил Шиманский. По его словам, с этой целью предлагается создать Общественный совет Брестской области, в который бы вошли влиятельные люди региона, готовые активно выражать позицию и отстаивать ее в переговорах с властями.

Стачка как аргумент

Не исключено, что к переговорному процессу подключатся и представители трудовых коллективов, где обсуждаются возможности забастовок. В частности, такой вариант допускают на одном из самых успешных предприятий региона — "Брестгазоаппарат", больше половины акций которого принадлежит российской компании "Газпром".

Решение о забастовке на этом заводе еще не приняли, хотя свои требования (там также речь идет о недоверии к объявленным официально итогам президентских выборов) рабочие уже озвучили местным властям. Кроме того, сотрудники "Брестгазоаппарата" регулярно появляются на акциях солидарности со знаменами своего предприятия (торговая марка Gefest).

"Пока люди морально не готовы вслух говорить о забастовке: это звучит непривычно и есть боязнь, что последуют увольнения", — рассказывает рабочий "Брестгазоаппарата" Сергей. Но, поскольку ситуация в Беларуси развивается стремительно, а власти заявляют о намерении погасить протесты любыми доступными средствами, то объявление стачки может оказаться весомым аргументом в борьбе трудящихся за свои права.