Массированные российские ракетные удары и атаки дронов иранского производства в течение последних двух недель нанесли инфраструктуре Украины значительный ущерб. Эффективность работы противовоздушной обороны становится для страны критически важной.

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Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк обсудил украинским военным экспертом, полковником запаса, летчиком-инструктором Романом Свитаном, как Украина строит свою систему ПВО, можно ли эффективно бороться с дронами-камикадзе, и в состоянии ли страны Запада помочь стране закрыть над ней небо.

По словам Романа Свитана, сейчас Украине удается сбивать от 70 до 75% российских дронов "Герань-2". Остальным удается прорваться через ПВО и наносить ущерб инфраструктуре. В частности, после продолжавшихся полторы недели атак были повреждены до 30% украинских электростанций.

"ПВО работает, но недостаточно. Нужно как минимум в пять-семь раз больше (систем ПВО) для того, чтобы выполнять задачи по закрытию нашего неба", — заявил Свитан. По его словам, небо над частью Киева контролируется системой оповещения о приближении летательных аппаратов. Это система звуковых, оптических и радиоэлектронных датчиков, которая в случае получения сигнала запускает средства уничтожения дронов или ракет.

Массированные атаки дронов "Шахид-136" (российская армия переименовала их в "Герань-2") доставляют проблемы украинским ПВО. Но дроны, по словам Свитана, можно достаточно просто сбивать их пулеметов и зенитных орудий. "Хороший пример — немецкая система Gepard-2: две зенитные пушки и система радиолокационного обнаружения на 15-17 км. Дрон малоскоростной, до 200 км/ч, его очень хорошо слышно, он не маневренный на малой высоте. Сбивать его можно достаточно успешно. Сейчас этим вооруженные силы и занимаются", — считает Свитан.

Были случаи, когда дроны сбивали из автоматов, но стрельба в городах может быть опасной для мирного населения, отмечает он. Предполагается, что средства радиоэлектронной борьбы, которые Украина получит от стран НАТО, позволят эффективно "глушить" иранские дроны. Больше проблем для страны могут принести иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. "Обе эти ракеты — это примерно как "Искандер", дальность первой 300 км, второй до 700 км. Это будет проблемой, и поэтому нужно улучшение системы ПВО", — заявил Свитан.

На данный момент, по словам эксперта, Украина получила множество систем ПВО. Германия поставила несколько десятков Gepard-2 и ракетную систему IRIS-T. Страна готовится принять норвежско-американские системы NASAMS второго поколения. Переданы и старые, но эффективные системы HAWK — для них есть более 40 тысяч ракет по всему миру.