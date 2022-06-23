Как война в Украине изменила роль Германии на мировой арене

Вторжение России в Украину побудило ФРГ отказаться от многолетней внешнеполитической сдержанности. DW — о выступлении в бундестаге канцлера Шольца накануне трех саммитов: ЕС, G7 и НАТО.

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"С нашей страной связывают большие ожидания, и мы готовы взять на себя такую ответственность". Такими словами канцлер Германии Олаф Шольц завершил свое правительственное заявление, приуроченное к предстоящим в ближайшие дни трем саммитам — Европейского Союза в Брюсселе, G7 в немецком Эльмау и НАТО в Мадриде.

Выступая в среду, 22 июня, в бундестаге, глава немецкого правительства фактически сделал заявку на лидирующую роль Германии, по меньшей мере, в Европе — будь то в вопросах выработки политики ЕС в отношении России, обеспечения безопасности европейских союзников по НАТО, приема в Евросоюз новых членов, создания специального фонда для послевоенного восстановления Украины или решения проблемы дефицита зерна вследствие войны России против Украины.

Особая ответственность Германии за безопасность в Европе



О вызванной этой войной смене вех Шольц впервые заявил еще 27 февраля — через три дня после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Теперь канцлер "расшифровал", какой ему видится эта смена вех и что она означает для Германии.

"В самом остром за несколько десятилетий кризисе безопасности Европы Германия — экономически сильнейшая европейская страна и с самым многочисленным в ЕС населением — берет на себя совершенно особую ответственность. Причем не только за свою собственную безопасность, но и за безопасность своих союзников", — заявил Шольц и, имея в виду страны Балтии и Восточной Европы, пообещал "защищать каждый квадратный метр территории альянса". "Наши партнеры по НАТО на востоке Европы, — добавил он, — могут положиться на Германию".

Центральным элементом новой политики НАТО и ЕС в вопросах обеспечения безопасности, по его словам, станут новый курс в отношении России. Шольц напомнил, что в 2010 году стратегической целью Германии и Евросоюза было названо достижение партнерства с Россией. "Такая концепция в обозримом будущем невозможна в отношении путинской агрессивной империалистической России", — констатировал канцлер.

Он не сомневается в том, что саммит НАТО продемонстрирует "сплоченность и решимость" альянса, что его членами вскоре станут также Швеция и Финляндия, а саммит ЕС единодушно поддержит заявки Украины и Молдовы на статус кандидата в члены Евросоюза.

"Путин колоссально ошибся в оценке ситуации"



Войну России против Украины канцлер назвал "беспощадной" и "варварским преступлением", Украине пообещал всестороннюю поддержку в отражении агрессии. "Мы будем и дальше оказывать Украине помощь в большом объеме — финансовую, экономическую, политическую и не в последнюю очередь поставками вооружений, причем до тех пор, пока Украина будет нуждаться в нашей поддержке, — заверил Шольц. — До тех пор, пока Путин, наконец, не поймет, насколько колоссально он ошибся в оценке ситуации".

Ранее в этот день, отвечая на вопросы депутатов бундестага, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала, что еще до конца июня в Германии начнут обучать украинских военнослужащих обращению с реактивными системами залпового огня Mars II, разработанными в США специально доля поражения танков противника. По три такие установки украинской армии передадут Германия и Великобритания, четыре — Соединенные Штаты.

Во вторник на этой неделе немецкое правительство впервые опубликовало список вооружений, которые Германия уже передала или пообещала поставить Украине. В этом списке, размещенном на правительственном сайте, пока нет ни бронетранспортеров Marder, ни танков Leopard, также запрошенных Киевом у Берлина. Эта просьбы остается неудовлетворенной.

Как пояснила Ламбрехт, страны НАТО решили пока не передавать Украине танки западного производства. Marder и Leopard, по словам министра, относятся к категории именно танков. В отличие от передаваемых Украине зенитных самоходных установок Gepard, хотя внешне они очень похожи на танки, а калибр их зениток даже крупнее, чем пушек на бронетранспортерах Marder.

Германия в новой системе мировых координат



О смене вех на фоне войны России против Украины, новой более ответственной роли ФРГ на европейской и мировой арене говорит не только канцлер Олаф Шольц, но и в его Социал-демократической партии Германии. Весьма примечательна в этом отношении речь, с которой накануне правительственного заявления Шольца выступил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в близком этой партии Фонде имени Фридриха Эберта.

Как и канцлер через три дня после начала войны в Украины, он говорил о происходящей "смене вех". При этом Клингбайль вполне однозначно объяснил, что это, с его точки зрения, означает для Германии. Так, считает сопредседатель СДПГ, "по истечении почти 80 лет сдержанности теперь Германия приобрела новую роль в международной системе координат". Страна, по его словам, должна претендовать на статус "лидирующей державы".

Иными словами, развязав войну против соседней страны, российский президент своими руками избавил Германию от комплекса исторической ответственности за преступления "третьего рейха" и самоограничений. Похоже, что Путин подвел окончательную черту под тем длившемся несколько десятилетий периодом, который в Европе было принято называть послевоенным, имея в виду Вторую мировую войну.

Новый взгляд социал-демократов на военную силу



Немецкие социал-демократы пересматривают свои взгляды не только на внешнюю, но и на внутреннюю, в частности, оборонную политику ФРГ. Клингбайль ратует за "новую нормальность" в отношении немцев к собственным вооруженным силам, за "выражение уважения и признательности тем, кто служит нашей стране и готовы идти на самую крайность".

Для СДПГ, партии, которая всегда считала себя "партией мира", была склонна к пацифизму и скорее критически относилась ко всему военному, такое заявление многого стоит. Можно напомнить, что еще совсем недавно СДПГ выступала против закупки ударных беспилотников или оснащения вооружением имевшихся в бундесвере.

Она была против приобретения взамен устаревших "Торнадо" новых истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Против разработки вместе с Францией танка — преемника "Леопарда". Теперь же, говорит Клингбайль, политика сохранения мира означает, что "и военная сила должна рассматриваться в качестве легитимного средства проведения политики".

Германо-французский ядерный тандем?



Признают в СДПГ и крупные ошибки, допущенные в прошлом по отношению к России и странам Восточной Европы. "Мы не заметили, что ситуация давно развивается иначе, нам следовало по-другому воспринимать сигналы из России, — говорит Клингбайль. — Когда мы слышим из стран Балтии или Польши, что они боятся стать следующими целями России, мы должны серьезно к этому относиться".

Одно табу, впрочем, для сопредседателя СДПГ остается в силе: непосредственное участие Германии в ядерном сдерживании. Многие немецкие эксперты давно требуют хотя бы начать дискуссию о создании германо-французского атомного тандема с тем, чтобы снизить европейскую зависимость от американского ядерного зонтика. Но на эту тему Ларс Клингбайль (пока) говорить не хочет.