Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider : Сожгли церковь и отрезали палец таксисту

Одно из главных мест, где готовят к войне в Украине российских солдат, — поселок Мулино. Сюда отправляют и добровольцев, и контрактников, и мобилизованных, продолжают прибывать в Мулино и срочники — уже много лет здесь находится крупный учебный центр. Население поселка почти целиком состоит из военных и их родственников, но новым соседям местные не рады уже почти полтора года — те беспрестанно пьют, нападают на жителей и вообще ведут себя кошмарно, при этом местные власти, видимо, не собираются вмешиваться в ситуацию. Корреспондент The Insider отправился в Нижегородскую область, чтобы удостовериться в этих сообщениях своими глазами.

Тысячи украинцев, бежавшие с востока страны от боевых действий и оккупации, отправились в приграничные российские регионы, в том числе в Белгородскую область. Она чаще остальных попадает под обстрелы. Россияне и оставшиеся в области украинцы имеют разный юридический статус, но опыт столкновения с войной у них местами похож. Журналисты "Верстки" поговорили с этими людьми о том, как они взаимодействуют друг с другом и сильно ли различаются условия их жизни в стране, начавшей большую войну.

Одной из декларируемых причин полномасштабного российского вторжения была защита русскоязычных, то есть, по сути, многоязычной Украины. При этом в самой России война в очередной раз показала: представители титульной нации и национальных меньшинств неравны, хотя Кремль и пытается использовать деколониальную риторику, настаивать на единстве всех населяющих РФ народов (одновременно все больше вытесняя термин "россияне" в пользу "русских") и даже распространять пропаганду на калмыцком, бурятском и других языках. Социолингвист Влада Баранова рассказывает, как такой диссонанс проявляется в реальности и как его воспринимают представители этих народов.

В начале июля в небольшом поселке в Пермском крае на железнодорожных путях нашли 16-летнюю школьницу — ее жестоко избили и подожгли. Девушку доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Перед смертью она успела назвать имена нападавших, но по округе поползли слухи, что те смогут уйти от наказания — юноши якобы связаны с местными авторитетами. Теперь население небольшого поселка пытается добиться задержания подозреваемых. Олеся Остапчук поговорила с местными, чтобы понять, что случилось на самом деле.

Carnegie Politika: С Кремлем о ценностях и суверенитете

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На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялся саммит "Россия — Африка". Прошлый такой форум прошел четыре года назад, еще до пандемии и полномасштабного российского вторжения в Украину, и собрал большинство африканских лидеров. В 2023-м количество высокопоставленных гостей снизилось, а акцент дискуссий (по крайней мере, публичных) сместился с обсуждения реального экономического сотрудничества на популистские разговоры о "неоколониализме", "традиционных" ценностях, лицемерии Запада и незаконных санкциях. Вадим Зайцев объясняет, зачем Путину понадобился такой саммит спустя полтора года большой войны.