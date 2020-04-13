Какие ограничения нужно снимать первыми при коронавирусном карантине?

Когда мне уже можно будет увидеться с родными? Пригласить друзей домой? Выбраться вечером в ресторан? Съездить в отпуск к морю? Или просто вернуться в офис? Когда дети снова пойдут в школу? Карантины играют важную роль в предотвращении распространения коронавируса, но из-за них ломается привычный уклад жизни миллионов людей.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Когда же их можно будет отменить?

Государствам предстоит принять важные решения — когда начать выход из режима карантина, какие ограничения снять первыми, как продолжать бороться с вирусом и как найти баланс между сиюминутным спасением жизней и долгосрочным ущербом для общества.

Нужно приготовиться к тому, что процесс затянется надолго — не стоит ждать, что все закончится за несколько недель.

"По сути, у нас есть несколько не очень хороших вариантов. Не будет так, что за один день все поменяется, но кое-что начнет открываться", — рассказал Би-би-си доктор Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Почему нельзя просто прекратить карантин?

Нельзя вернуться к обычной жизни сразу после того, как пройден пик по количеству заражений, или даже когда их число снижается до очень низкого показателя.

В Британии, по приблизительным оценкам, заразились (и, возможно, выработали иммунитет) лишь около 4% населения. Другими словами, более 63 млн человек по-прежнему уязвимы. Если просто отменить карантин, неизбежно начнется новая волна заражений.

Не поменяется и динамика распространения вируса — один инфицированный без карантина в среднем заразит еще трех-четырех человек. Чтобы этого не происходило, необходимо снизить количество новых инфекций на 60-70%. Сейчас это означает, что нам необходимо сократить контакты с другими людьми на столько же.

Если мы откажемся от социального дистанционирования, то будут нужны какие-то другие меры, которые остановят вирус или хотя бы снизят уровень смертности от него.

Пространство для маневра

Вероятно, можно добиться положительного результата, если страна сумела сократить темп заражений более чем на 70%. "Есть основания полагать, что некоторым странам на карантине это удалось. Китай добился на 80-90%", — сказал Кучарски.

Высокий показатель позволит быстрее снизить общее количество заражений. Также это даст возможность снять некоторые ограничения, избежав скачка новых инфекций. В Китае, в частности в Ухане, ставшем эпицентром пандемии, был введен жесткий и длительный карантин, прекратил работу общественный транспорт. Пока неясно, есть ли у других стран пространство для маневра.

Найти и уничтожить

Для успеха стратегии под этим названием нужно существенно увеличить объемы тестирования на вирус. Вы определяете случаи заражения. Проверяете всех, кто контактировал с человеком. И изолируете их до того, как они станут заразными.

Это напоминает подход, который применялся в самом начале пандемии, когда были заражены лишь несколько человек, вернувшиеся из других стран, и их можно было обнаружить. Если это сработает, то вирус не сможет распространяться, соответственно, не нужно будет вводить жестких ограничений.

"Сейчас необходимо сократить социальные контакты в среднем на 60-70%, чтобы остановить рост распространения вируса, — говорит Кучарски. — Если удастся снизить этот показатель до 30%, то появится больше возможностей".

Но даже повсеместное тестирование не вернет привычный уклад жизни. Чтобы взять заболевание под контроль, понадобятся другие методы, и им необходимо следовать продолжительное время, потому что главные составляющие (распространяющийся вирус и подверженное опасности население) останутся неизменными.

Массовое тестирование надо проводить быстро, чтобы опережать инфекцию (именно в этом будут полезны специальные приложения на смартфонах, которые позволят выявлять случаи заражения). Этот метод наиболее эффективен, когда число заражений невелико.

А как же люди, наиболее подверженные риску?

Еще один метод носит название "усиленная защита". Вместо того чтобы пытаться бороться с коронавирусом во всех сегментах общества, можно было бы сконцентрировать усилия на тех, кто подвержен наибольшему риску.

Чаще всего главными факторами летального исхода от Covid-19 служат возраст и хронические заболевания. Карантин помогает разгрузить отделения интенсивной терапии, но если обезопасить наиболее уязвимых людей, можно добиться того же результата, даже если заразится больше молодых и здоровых.

"Грубо говоря, для 80% из нас, не находящихся в зоне риска, этот вирус — просто мерзопакость. Конечно, проблему для здоровья он представляет, но он не должен поставить на колени систему здравоохранения и отправить все общество на карантин", — говорит Марк Вулхаус из университета Эдинбурга.

"Если мы надежно защитим, оградим уязвимых людей, то у нас появится пространство для маневра, и можно будет смягчить некоторые ограничения", — считает он. Кое-что в этом плане уже делается — британские власти призвали людей из группы риска не выходить на улицу в течение 12 недель.

Для эффективности этих мер необходимо, чтобы медперсонал в больницах, в домах престарелых, а также все, кто контактирует с пожилыми людьми, регулярно сдавали анализы на коронавирус. Конечно, лучше всего, если у них будет иммунитет к болезни, что подтвердит анализ на антитела.

Угроза состоит в том, что если будет много зараженных, ситуацию будет сложнее контролировать и защитный механизм может не справиться.

Какие ограничения можно будет снять?

Некоторые ограничения влияют на распространение вируса менее эффективно.

"Определенные виды деятельности представляют меньший риск", — говорит доктор Адам Кучарски.

По его словам, снятие ограничений можно разделить на три категории: с низким, средним и высоким риском увеличения темпа распространения инфекции.

К низкому риску относятся спортивные тренировки на улице, запрещенные в ряде стран. К среднему относится разрешение открыть некоторые магазины, не торгующие предметами первой необходимости, а также возможность иногда встречаться с людьми вне помещений. Высоким риском считается снятие требований перехода на удаленную работу, открытие школ, отмена изоляции больных и карантина. "Я думаю, в том порядке, в котором вводились ограничения, они и будут постепенно сниматься", — полагает доктор.

Но вопрос о том, какие ограничения можно отменить, должен приниматься взвешенно. Нужно понять, какие преимущества от этого получит общество и экономика, и какой урон причинит распространение вируса.

"Нам необходимо определить перечень мер, которые позволят сдержать распространение вируса. Несомненно, эти меры будут обусловлены возрастом и географией. Мне кажется, надо расширить масштабы сдачи анализов в каждом населенном пункте, чтобы эффективно изолировать зараженных и выявлять очаги инфекции", — говорит Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что слишком поспешное снятие карантина может привести к новому витку распространения коронавируса.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, государствам необходимо осторожно снимать ограничения, даже если эти ограничения бьют по экономике.

Он отметил, что ВОЗ работает с правительствами для выработки стратегии по постепенному снятию ограничений, но торопиться с этим нельзя. "Путь вниз может быть таким же опасным, как и путь вверх, если подойти к этому неправильно", — сказал он.

Поможет ли справка об иммунитете?

Уже не раз обсуждалась идея о введении паспортов или сертификатов об иммунитете, которые бы подтверждали, что вы переболели Covid-19, сдали анализ, который выявил у вас наличие антител, способных убивать вирус, и эта инфекция вам не страшна. Но тут есть несколько подводных камней.

У нас пока нет надежных тестов на антитела против коронавируса. Нам неизвестно, насколько приобретенный иммунитет устойчив по времени. И мы не знаем, гарантирует ли наличие антител, защищающих ваш организм от болезни, что вы не станете вирусоносителем.

Что может повлиять на ситуацию?

Самым действенным средством стало бы появление вакцины. Иммунизация позволила бы отказаться от социального дистанционирования. Предполагается, что это может произойти примерно через год или больше.

Если вакцина не появится (поскольку требуется беспрецедентная по скорости разработка), может сработать принцип группового иммунитета. Это означает, что заразится так много людей (до 70% населения), что вирус больше не сможет вызвать вспышку.

Хорошим подспорьем стали бы эффективные лекарства. Если они смогут остановить Covid-19 на стадии кашля и высокой температуры, не давая болезни прогрессировать, то станет меньше тяжелобольных и градус проблемы снизится. Сейчас проводятся клинические испытания нескольких таких препаратов.

Возможно, мы вернемся к нормальной или близкой к нормальной жизни через месяц. Но всем нам еще предстоит длинный путь.