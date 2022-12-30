Каким был мир во время войны. Вспоминаем главные события года

Событие года, которое изменит мир на многие десятилетия вперед — безусловно, полномасштабное вторжение России в Украину и продолжающиеся более десяти месяцев боевые действия. Уже одна война (ее промежуточным итогам мы посвятили отдельный текст) навсегда вписала 2022-й в мировую историю, но и за пределами Украины за прошедшие 365 дней произошло много важного и интересного. Delfi рассказывает, чем запомнится этот год в Европе и других частях света, а заодно напоминает об обезьяньей оспе, премьер-министре Лиз Трасс, скандале вокруг калининградского транзита, обливании картин супом и других событиях, про которые вы уже могли забыть.

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Январь



После Нового года на западе Казахстана вспыхнули протесты — вскоре они перекинулись на другие города, в Алма-Ате был захвачен аэропорт и сожжено здание мэрии. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство, сместил своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и запросил от ОДКБ помощь в подавлении беспорядков. Жертвами "Кровавого января" стали около 250 человек, еще почти 8 тысяч пострадали.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские дипломаты провели встречи с представителями США, НАТО и ОБСЕ — основной темой обсуждения стали проекты договоров о гарантиях безопасности РФ, которые предполагали, в частности, возвращение НАТО к границам 1997 года. Переговоры не привели к каким-либо существенным результатам.

После смерти Давида Сассоли новым спикером Европарламента избирают Роберту Метсолу — в день своего 43-летия она становится самым молодым главой депутатского корпуса ЕС и первой представительницей Мальты на этом посту.

По всему миру бушует новая волна коронавируса — 15 января Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордные 3,95 млн новых заражений в сутки. Одновременно с этим во многих странах отменяют ковидные ограничения. Из-за отказа вакцинироваться лидер мирового теннисного рейтинга Новак Джокович не смог принять участие в престижном Открытом чемпионате Австралии — его депортировали из страны.

Февраль

В Пекине прошли Зимние Олимпийские игры, победу в общекомандном зачете одержала сборная Норвегии, хозяева соревнований — третьи. Перед стартом Олимпиады глава КНР Си Цзиньпин провел первые очные международные переговоры с начала пандемии — в китайскую столицу приехал президент России Владимир Путин. Официальные лица из многих западных стран не отправились в Пекин в знак протеста против политики КНР в отношении уйгуров.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

21 февраля, на следующий день после церемонии закрытия Игр, в Кремле прошло публичное заседание Совета безопасности РФ, после которого Путин подписал указы о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Рынок российских акций обвалился, западные страны ввели очередные санкции (которые скоро станут беспрецедентными), в ФРГ приостановили сертификацию уже построенного газопровода "Северный поток — 2". 24 февраля Путин объявляет о начале "специальной военной операции" в Украине.

В Беларуси прошел референдум о внесении поправок в Конституцию республики. Организаторы отчитались о том, что предложенные изменения в основной закон страны поддержали более 80% избирателей. Среди основных нововведений — появление нового органа власти (Всебелорусского народного собрания) с крайне обширными полномочиями, неприкосновенность президента после окончания срока его полномочий и отказ страны от стремления к нейтральному статусу в международных отношениях.

Март

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в Евросоюз — они попросили Брюссель предоставить им статус стран-кандидатов по ускоренной процедуре. Украина направила руководству ЕС аналогичное обращение еще в конце февраля.

На Зимней Паралимпиаде в Пекине первое место в медальном зачете заняла сборная Китая, на второй строчке — украинские спортсмены; паралимпийцев из России отстранили от соревнований из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" и "оскорблении суда" и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. К моменту вынесения приговора политик уже пробыл в заключении около года после того, как вернулся в Россию из Германии — там он лечился после отравления "Новичком".

Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Оскар", лучшим фильмом стала драма "CODA: Ребенок глухих родителей", автором лучшей песни — Билли Айлиш, лучшим актером — Уилл Смит, который прямо во время церемонии дал пощечину ведущему Крису Року, неудачно пошутившему о супруге артиста.

Апрель

Эмманюэль Макрон во второй раз победил на выборах президента Франции. Как и пять лет назад, во втором туре он одолел лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Макрон стал первым после Жака Ширака в 2002-м президентом, которому удалось переизбраться на второй срок, хотя летом пропрезидентская коалиция "Вместе" потеряла абсолютное большинство в парламенте.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На парламентских выборах в Венгрии победила партия "Фидес — Венгерский гражданский союз", ее лидер Виктор Орбан сохранил кресло премьер-министра, которое он занимает с 2010 года. Существовавшие и до выборов противоречия между Орбаном и Евросоюзом по поводу интеграции в европейские институты и отношений с Россией только усилятся в последующие месяцы.

Власти КНР в рамках политики "нулевой терпимости" к COVID-19 ввели тотальный локдаун в Шанхае. 25 млн горожан в течение нескольких недель не могли выйти из дома даже за продуктами и лекарствами, курьерские службы не справлялись с доставкой продовольствия. Из-за решения китайских властей прервались цепочки поставок и работа крупнейших местных и международных компаний, чьи штаб-квартиры расположены в экономической столице КНР.

Май

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО — две страны, которые принципиально придерживались политики неприсоединения к военным союзам, решили войти в Североатлантический альянс после начала войны России в Украине. Основным противников вступления двух северных стран в НАТО стала Турция, недовольная тем, что Хельсинки и Стокгольм ввели эмбарго на продажу оружия Анкаре и предоставили убежище курдским активистам. К концу года только Турция и Венгрия не ратифицировали протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены альянса.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Европе и США — вспышка обезьяньей оспы, которая обычно встречается только в странах Западной и Центральной Африки. К концу мая число подтвержденных случаев превысило полтысячи, власти Евросоюза начали закупать вакцины. Хотя в декабре количество зараженных оценивалось в 82 тысячи человек, к новой глобальной пандемии обезьянья оспа не привела — во многом из-за того, что она распространяется не так легко, как COVID-19.

На конкурсе "Евровидение" в итальянском Турине победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, установив рекорд по набранным в ходе голосования баллам. Латвийская группа Citi Zēni не смогла пройти в финал конкурса. Вопреки традиции, следующее "Евровидение" пройдет в Великобритании, представитель которой занял второе место — Украину организаторы посчитали небезопасной локацией.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Реал Мадрид" в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, победив в финале "Ливерпуль". Завершающий матч турнира прошел в Париже, хотя изначально кубок планировали разыграть в Санкт-Петербурге — организаторы приняли решение о переносе финала из-за российского вторжения в Украину. Победителем Лиги Европы стал немецкий "Айнтрахт", а первого розыгрыша новой Лиги конференций — итальянская "Рома".

Июнь

В Великобритании и странах Содружества отметили "платиновый юбилей" Елизаветы II — королева провела на троне 70 лет. В Лондоне состоялся военный парад с участием авиации, а перед Букингемским дворцом прошел праздничный концерт с участием главных звезд британской музыки. Сама 96-летняя королева в большинстве мероприятий участие не принимала, но дважды вышла на балкон своей лондонской резиденции, чтобы поприветствовать участников парада и театрализованного шествия.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жертвами землетрясения на юго-востоке Афганистана стали по меньшей мере 1100 человек, более 6000 получили ранения. Подземные толчки стали самыми разрушительными в XXI веке, тысячи домов местных жителей были полностью или частично разрушены. Землетрясение затронуло и Пакистан, где погибли 10 и были ранены 25 человек.

В Мадриде прошел саммит НАТО, который и его участники, и журналисты назвали "историческим". Члены альянса утвердили новую стратегическую концепцию, которая пришла на смену предыдущей редакции, принятой еще в 2010 году. Теперь Россия для НАТО — "самая значительная и прямая угроза", а Китай — главный вызов (хотя с Москвой и Пекином по-прежнему не хотят конфронтации и готовы поддерживать связь). Также на саммите решили укрепить восточный фланг, увеличили размер сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек и подтвердили стремление Украины присоединиться к альянсу.

Разразился международный скандал вокруг транзита грузов из "материковой" России в Калининградскую область через территорию Литвы. Местный железнодорожный оператор уведомил партнеров из российского региона, что больше не сможет доставлять часть товаров из-за санкций, принятых еще в марте. Российские официальные лица сделали громкие заявления о "попытке блокады" области и угрожали Вильнюсу ответными мерами. К середине июля ситуацию уладили — Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в объеме, не превышающем средние показатели за последние годы.

Июль

На митинге в городе Нара убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Стрелявший в политика мужчина задержан на месте, своим мотивом он назвал то, что Абэ поддерживал некую "религиозную группу", которой мать убийцы якобы отдала свои сбережения.

По всей Европе — рекордная жара. Из-за нее тысячи гектаров леса от Испании до Венгрии охватили пожары, а судоходство остановилось из-за пересохших рек. Десятки тысяч человек в разных странах Европы были эвакуированы. Пострадало и сельское хозяйство — по оценкам экспертов, урожай подсолнечника и кукурузы сократился на 8-9%, а виноделы начали раньше времени собирать виноград.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Борис Джонсон объявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Этому решению предшествовала череда скандалов, самым громким из них стало проведение вечеринок в резиденции главы кабинета министров в разгар коронавирусных ограничений. Незадолго до обращения Джонсона к нации его правительство покинуло несколько десятков человек.

Апогея достигли протесты на Шри-Ланке, начавшиеся еще весной из-за беспрецедентного экономического кризиса. Недовольные действиями властей местные жители ворвались в правительственные здания и резиденцию президента Готабая Раджапакса, сам он бежал за границу. На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение, новым главой государства стал премьер-министр страны Ранил Викремесингхе, которому к осени удалось стабилизировать ситуацию в экономике.

В Эстонии премьер-министр Кая Каллас собрала новое правительство — на смену двухпартийному кабинету вместе с центристами пришел трехпартийный. В него Каллас позвала две самые маленькие парламентские фракции (социал-демократов и правых из Isamaa), но министерские портфели между тремя партнерами распределили поровну.

Август

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего турне по Юго-Восточной Азии нанесла не анонсированный официально визит на Тайвань, хотя против заранее высказались и власти КНР, и президент Джо Байден. Посещение столь высокопоставленным американским чиновником острова, который Пекин считает своей провинцией, стал первым за несколько десятилетий. Китай провел военные учения вокруг Тайваня и внес Пелоси в свой санкционный список, но прямого столкновения между КНР и США, которого ожидали многие комментаторы, не произошло.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В очередной раз обострился арабо-израильский конфликт — в результате авиаудара в секторе Газа был убит лидер группировки "Исламский джихад", всего жертвами атак стали более 40 местных жителей, несколько сотен получили ранения. Большая часть выпущенных в ответ ракет была перехвачены системой "Железный купол". Вскоре стороны заключили перемирие при посредничестве Египта.

В США перед началом публичной лекции напали на писателя Салмана Рушди — в конце 1980-х духовный лидер Ирана издал указ убить автора "Сатанинских стихов". Официальный Тегеран отверг все обвинения, нападавшего задержали на месте преступления. Рушди получил множественные ножевые ранения, но выжил, хотя не видит на один глаз и потерял контроль над одной из своих рук.

В Москве на 92-м году жизни умер Михаил Горбачев. На рубеже августа и сентября весь мир вспоминал первого и единственного президента СССР — вероятно, самую противоречивую личность второй половины XX века. Из-за продолжающейся войны против Украины подавляющее большинство мировых лидеров на церемонию прощания не приехали, хотя выразили соболезнования родственникам Горбачева. Владимир Путин на гражданскую панихиду тоже не пришел — он возложил букет к гробу накануне отдельно от остальных желающих попрощаться с политиком.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В конце августа своего пика достигли наводнения в Пакистане. В результате природной катастрофы треть территории страны оказалась затоплена, как минимум 1100 человек погибли, миллионы пострадали. Серьезный урон был нанесен сельскому хозяйству, из-за чего в регионе ожидают дефицита продовольствия.

Сентябрь

Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стала Лиз Трасс, занимавшаяся в кабинете своего предшественника Бориса Джонсона внешней политикой. В своем первом обращении в качестве главы кабинета министров Трасс обещала снизить налоги и бороться с энергетическим кризисом.

На следующий день после встречи Трасс с Елизаветой II и официального предложения монарха сформировать новое правительство британская королева скончалась в возрасте 96 лет. Престол занял принц Чарльз, ставший королем Карлом III. Его мать после отпевания в Вестминстерском аббатстве похоронили в семейном склепе в Виндзоре рядом с умершим годом ранее мужем королевы принцем Филиппом.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

На парламентских выборах в Швеции социал-демократы, доминировавшие в местной политике на протяжении многих десятилетий, набрали больше всего голосов, но уступили суммарному результату блока правых партий, который уже в октябре сформировал правительство. Новым премьер-министром стал консерватор Ульф Кристерссон, в программе коалиции — ограничение иммиграции, борьба с организованной преступностью, усиление полиции и строительство АЭС.

Внеочередные выборы в Италии также завершились триумфом правых партий, а месяц спустя кабинет министров впервые в истории страны возглавила женщина. Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", всеми возможными способами открещивается от идеологического родства с фашистами и Муссолини, параллельно выступая против иммиграции, "гендерной пропаганды", политкорректности, легкого доступа к абортам и "исламизации Европы", а в проблемах своей страны обвиняет европейские власти в Брюсселе.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

На армяно-азербайджанской границе — крупнейшее вооруженное столкновение между двумя странами с момента подписания "совместного заявления" (фактически перемирия) осенью 2020 года. Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий, спустя два дня обстрелы и бои завершились. Ереван сообщил о гибели 202 своих военнослужащих; азербайджанские силы, по данным официального Баку, потеряли 80 человек.

Вскоре боевые действия начались на границе между двумя другими постсоветскими республиками — вновь разгорелся пограничный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном. Обострение стало самым кровопролитным за последние десятилетия; по разным оценкам, его жертвами стали от 150 до 200 военнослужащих и мирных жителей. Перемирие было подписано спустя пять дней боев и обстрелов.

В Иране при загадочных обстоятельствах погибла Махса Амини. Незадолго до смерти девушку задержала полиция нравов — ее сотрудникам не понравилось, что Амини неправильно носила хиджаб. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца, очевидцы и родственники утверждают, что девушку жестоко избили и она умерла от полученных травм. Местные жители начали выходить на акции протеста, которые продолжаются по сей день, хотя их жестоко разгоняют стражи правопорядка. Число жертв, по разным оценкам, составляет от 200 до 500 человек, десятки митингующих приговорили к смертной казни.

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

В сентябре завершилась активная фаза дискуссий о визовой политике стран Евросоюза в отношении граждан РФ. Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощенной выдаче виз — теперь получение шенгена (особенно многократного) для россиян стало дороже, сложнее и дольше. С 19 сентября страны Балтии и Польша закрыли въезд на свою территорию для граждан РФ с туристическими визами, выданными любой страной-участнией Шенгенского соглашения, позднее к этому решению присоединилась Финляндия.

Октябрь

В Пекине прошел съезд Китайской коммунистической партии, делегаты переизбрали главу КПК Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок. В руководящих органах партии и страны теперь — только соратники Си, а его предшественника на главном посту КНР, Ху Цзиньтао, в день закрытия съезда вывели из зала заседаний под руки.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку с поста, на котором пробыла всего полтора месяца. Новым главой Консервативной партии (и, соответственно, кабинета министров) стал Риши Сунак — бывший канцлер Казначейства и основной соперник Трасс на предыдущих внутрипартийных выборах, которые прошли летом. Уже третий за год премьер-министр — самый молодой за последние два столетия (ему всего 42) и первый с индийскими корнями.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По итогам президентских выборов в Бразилии лидер левых и экс-президент Лула да Силва с минимальным отрывом победил действующего главу государства Жаира Болсонару — популиста, получившего прозвище "тропический Трамп". Многие бразильцы опасались того, что Болсонару, как и его североамериканский "коллега", не признает результаты голосования и заявит о фальсификациях, а его сторонники организуют массовые беспорядки. Подобные акции действительно состоялись, но не были многочисленными; судя по всему, проигравший президент все-таки передаст власть относительно спокойно — инаугурация Лулы запланирована на 1 января.

14 октября активисты экологического движения Just Stop Oil устроили акцию протеста в Национальной галерее в Лондоне — две девушки облили супом картину Ван Гога, а затем приклеили свои руки к стене рядом с полотном. Сама работа знаменитого художника не пострадала, поскольку была защищена стеклом. В последующие месяцы аналогичные перформансы состоялись в Германии, Нидерландах, Италии, Австрии и других странах Европы.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Илон Маск за 44 млрд долларов купил Twitter — сделка обсуждалась с весны, но под контроль самого богатого человека в мире соцсеть перешла именно в октябре. Бизнесмен быстро начал радикальные реформы в компании — например, сократил множество сотрудников и ввел возможность купить значок верификации (из-за этого у многих знаменитостей и компаний появились фейковые дублирующие аккаунты). Вскоре Маск вернул профиль Дональду Трампу, опубликовал документы о вмешательстве предыдущего руководства Twitter в выборы (эксперты не нашли там никаких новых доказательств) и заблокировал нескольких журналистов, писавших о нынешнем владельце соцсети. В декабре Маск пообещал отойти от оперативного управления компанией после того, как в организованном им опросе порядка 10 млн пользователей высказались за такое решение.

В ночь с 29 на 30 октября из-за давки в центре Сеула погибло 158 человек, еще 196 получили различные травмы. Толпа собралась в известном своими клубами и ресторанами районе Итхэвон на празднование Хэллоуина впервые за три года (в 2020-м и 2021-м вечеринки были отменены из-за пандемии). Под следствие попали сотрудники местной полиции — считается, что они не смогли обеспечить достаточное число сотрудников, чтобы справиться с массовым скоплением людей.

Ноябрь

В США прошли промежуточные выборы, на которых аналитики предсказывали "красную волну" — разгромную победу республиканцев, благодаря которой они смогут взять под контроль обе палаты парламента. Однако демократы смогли сохранить большинство в Сенате, а в Палате представителей преимущество у их политических оппонентов оказалось не таким большим (222 места против 213). Тем не менее, в оставшиеся два года на посту президента Джо Байдену будет сложнее проводить свои законопроекты через парламент.

Биньямин Нетаньяху, возглавлявший правительство Израиля с 1996-го по 1999 год и с 2009-го по 2021-й, возвращается — его блок победил на выборах в парламент. Еще до официального оглашения нового правительства его стали называть "самым правым" в истории страны, ведь выиграть Нетаньяху удалось благодаря альянсу с радикальными партиями. Новые министры будут приведены к присяге 2 января.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

На индонезийском острове Бали прошел саммит "Большой двадцатки". К лидерам крупнейших экономик мира по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский; президент РФ Владимир Путин на форум не приехал — вместо себя он прислал главу МИД Сергея Лаврова, с которым главы государств и правительств отказались делать общую фотографию. Тем не менее, в итоговой декларации саммита сказано, что, хотя большинство стран осуждают российскую агрессию, существуют и "другие взгляды" на конфликт в Украине.

В Казахстане прошли внеочередные выборы президента, на которых в отсутствие серьезных оппонентов убедительную победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Именно он двумя месяцами ранее предложил провести голосование, одновременно увеличив срок президентский полномочий с пяти до семи лет, но ограничив пребывание в должности (для всех последующих лидеров страны) одним сроком. Таким образом, срок полномочий Токаева закончится не в 2024-м, а в 2029 году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Сербия и Косово при посредничестве ЕС смогли уладить конфликт, несколько раз за год приводивший к сообщениям о возможном обострении отношений — Белград и Приштина спорили о том, какие автомобильные номера (сербские или косовские) вешать на машины, которыми пользуются жители приграничных районов. Впрочем, как до, и так и после этого решения из региона приходили новости об атаках на полицейских и иностранных наблюдателей, возведении баррикад и "готовящихся провокациях".

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В середине месяца население Земли превысило 8 млрд человек. Чтобы вырасти на миллиард, человечеству понадобилось 11 лет; по прогнозам демографов, 9 млрд человек будут жить на Земле в 2037 году. Специалисты подчеркивают, что рост численности населения в последние годы замедлился, а ожидаемая продолжительность жизни, наоборот, выросла. Предполагается, что количество людей на планете будет увеличиваться до отметки примерно в 10,4 млрд в конце столетия.

Декабрь

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу — победу одержала сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси, серебро досталось французам, бронзовые награды завоевали хорваты. Само первенство (как до начала турнира, так и после матча открытия) сопровождалось многочисленными скандалами — например, незадолго до старта мундиаля местные власти передумали продавать на стадионах пиво, а капитанам нескольких европейских сборных запретили надевать повязки, в которых организаторы усмотрели поддержку ЛГБТ+.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Бельгийская прокуратура задержала вице-председателя Европарламента Еву Кайли, ее помощника, бывшего депутата ЕП Антонио Панцери и еще нескольких человек по обвинению в лоббировании интересов Катара за вознаграждение. В ходе обысков у фигурантов дела были обнаружены более 1,5 млн евро наличными, саму Кайли исключили из греческой социалистической партии ПАСОК и отстранили от должности вице-председателя ЕП. Евродепутаты уже объявили о подготовке реформы главного выборного органа ЕС, который позволит контролировать доходы не только действующих, но и бывших парламентариев.

Евросоюз, Австралия и страны "Большой семерки" ввели ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель (хотя некоторые страны Восточной Европы требовали снизить эту отметку). В ответ Россия установила полный запрет на поставки нефти в страны, которые будут следовать этому решению.

В Китае — крупнейшие за несколько десятилетий протесты, вызванные недовольством очередной серией локдаунов. Поскольку митингующие начали выдвигать и политические требования, власти в начале декабря решили отказаться от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу и ослабили ограничения. После этого в стране начался всплеск заболеваемости — по данным Bloomberg, за первые 20 дней декабря коронавирусом заразились 248 млн жителей КНР, это 18% всего населения страны.

Foto: AP/Scanpix/LETA

В Нагорном Карабахе — очередное обострение из-за перекрытия Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей непризнанную республику с Арменией. Проезжую часть заблокировали люди, называющие себя эко-активистами и протестующие против незаконной добычи природных ресурсов в местных шахтах. Ереван считает, что "блокаду" организовал Азербайджан, официальный Баку обвиняет в перекрытии дороги российских миротворцев, МИД РФ обвинения отрицает. Позднее стало известно и о перебоях с поставками газа в Нагорный Карабах.

Россиянина Виктора Бута, осужденного в 2012 году в США на 25 лет заключения за незаконную торговлю оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — во время досмотра в московском аэропорту в феврале в ее багаже нашли вейп с гашишным маслом; спортсменку приговорили к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Вскоре после возвращения на родину Бут стал настоящей звездой — раздал множество интервью крупнейшим российским СМИ и даже вступил в партию ЛДПР.

В Осло вручили Нобелевскую премию мира. В этом году ее разделили между украинским "Центром гражданских свобод", российским обществом "Мемориал" и белорусским правозащитником Алесем Беляцким. "На протяжении многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют, как важно гражданское общество для мира и демократии", — объяснили свой выбор в Норвежском нобелевском комитете.