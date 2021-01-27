Какими лекарствами лечат коронавирус

В борьбе с коронавирусом врачи применяют различные препараты. Какие лекарства действенны, эффективность каких пока не доказана, а какие — бесполезны и даже вредны? Обзор DW.

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Какие препараты доказали свою эффективность в лечении COVID-19, действенность каких еще проверяется, а какие оказались ложной надеждой? Список потенциальных чудодейственных лекарств против SARS-CoV-2 и тех средств, которые действительно могут стать прорывом или в борьбе с коронавирусом, или в лечении атипичной пневмонии (ковида), состоит не из одного десятка названий, уследить за всеми — сложная задача. DW выясняла, чем в настоящее время пытаются лечить COVID-19.

Дексаметазон: эффективность признана ВОЗ

На сегодняшний день "Дексаметазон" — единственный препарат, эффективность которого в лечении COVID-19 признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Считается, что это средство, относящееся к группе кортикостероидов, снижает уровень смертности среди пациентов, помещенных под аппараты искусственной вентиляции легких, и с тяжелыми симптомами заболевания. ВОЗ и Институт Роберта Коха (RKI) рекомендуют лечение дексаметазоном тем пациентам, у которых тяжелые симптомы сохраняются свыше семи дней, чтобы предотвратить цитокиновый шторм (неконтролируемую атаку иммунной системы на собственный организм. — Ред.).

Вместе с тем подчеркивается, что принимать препарат на более ранних стадиях заболевания не следует — кортикостероиды подавляют реакцию иммунной системы и могут спровоцировать тяжелое развитие заболевания. Директор Института медицинской вирусологии при университетской клинике Франкфурта Сандра Цисек (Sandra Ciesek) еще в начале октября в подкасте регионального канала NDR объяснила, что преждевременное использование дексаметазона "может ослабить иммунную систему или даже заблокировать ее реакцию, что приведет к усилению симптомов COVID-19".

Бамланивимаб и "коктейль" REGN-COV2: одобрены в США, закупаются в ФРГ

В последнее время немалую надежду на успех в лечении COVID-19 внушают два препарата на основе моноклональных антител: "Бамланивимаб", разработанный фармацевтической компанией Eli Lilly, и "коктейль" REGN-COV2 производства компании Regeneron Pharmaceuticals, состоящий из двух компонентов — казиривимаба и имдевимаба. Оба еще осенью прошлого года были одобрены в США для экстренного использования в лечении пациентов с симптомами COVID-19 легкой и средней степени тяжести с риском перехода заболевания в тяжелую форму. Препарат REGN-COV2 применяли при лечении COVID-19 у президента Дональда Трампа.

Сертификацию в ЕС эти средства еще не прошли, тем не менее, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Span) 24 января сообщил, что правительство закупило 200 тыс. доз обоих препаратов за 400 млн евро для лечения пациентов с COVID-19 в университетских клиниках.

И "Бамланивимаб", и REGN-COV2 действуют как пассивная вакцина: их антитела связываются с вирусом в том месте, где спайковый белок присоединяется к клеткам, и предотвращают его проникновение в организм. Наиболее эффективным считается использование этих препаратов на ранней стадии болезни, пока у пациентов еще не начали вырабатываться собственные антитела.

В качестве побочных эффектов могут развиться симптомы, характерные для вакцинации: повышение температуры, озноб, головная боль, головокружение, боль в горле. Тяжелых побочных эффектов клинические испытания не выявили, но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что полностью исключить неожиданное появление серьезных эффектов нельзя, так как препараты еще изучаются.

"Авиган": применять, но осторожно

Препарат "Авиган" с активным веществом фавилавир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как средство от гриппа и, по имеющимся данным, оказался эффективным также против РНК-вирусов. В 2014 году он был использовался в лечении лихорадки Эбола. В 2016 году правительство Японии организовало поставки "Авигана" в Гвинею в качестве чрезвычайной помощи для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола.

До коронавируса "Авиган" в Японии не был успешным конкурентом других средств от гриппа, не поступал в свободную продажу, а производился только по заказу правительства в качестве резервного средства на случай пандемии. С февраля 2020 года препарат используется в японских клиниках для лечения пациентов с коронавирусом. Судя по первым предварительным результатам в Японии, появившимся в прессе, препарат хорошо помогает тем, у кого легкая форма коронавируса, но малоэффективен при тяжелом течении.

В настоящее время препарат одобрен для лечения COVID-19 в Китае и Индии. Средство продается и в России — под торговым названием "Авифавир". Клинические испытания показывают, что "Авиган" ослабляет симптомы и сокращает время заболевания, однако может вызывать серьезные побочные эффекты, в частности, анафилактический шок и пневмонию. Средство противопоказано беременным и кормящим матерям, поскольку одним из его побочных действий могут стать уродства новорожденных.

Артемизинин: эффективность окончательно не доказана

О лекарственном средстве на основе настойки полыни заговорили после того, как середине апреля президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил об эффективности препарата Covid Organics при лечении COVID-19. Тогда это событие сопровождалось большой медийной шумихой: к главе Мадагаскара присоединились и другие лидеры африканских стран, убежденные в эффективности этого средства.

Экстракты полыни уже много лет применяются в гомеопатии и не только. В частности, противомалярийный препарат "Артемизинин" на основе экстракта полыни используют для лечения малярии уже минимум 20 лет.

Ученые из Алжира еще в апреле провели исследование, целью которого было установить эффективность противомалярийных препаратов против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты показали, что "Артемизинин" оказался более действенным, чем "Гидроксихлорохин".

Сейчас эффективность экстрата полыни и препаратов на его основе при лечении COVID-19 проверяют ученые из Института Макса Планка в Потсдаме. Они пришли к выводу, что артемизинин предотвращает размножение вирусов SARS-CoV-2 — по крайней мере, в условиях лабораторного теста in vitro ("в пробирке", вне живого организма. — Ред.). Результаты эксперимента группы ученых под руководством заведующего кафедрой биомолекулярных систем профессора Петера Зеебергера (Peter Seeberger) были опубликованы в препринте научной статьи — пока что без независимой научной экспертизы.

Зеербергер считает, что есть достаточно оснований для того, чтобы продолжать исследовать влияние экстракта полыни на SARS-CoV-2. В то же время он предостерегает от использования препарата при лечении COVID-19 до тех пор, пока действенность препарата не будет доказана в результате клинических тестов.

Ивермектин: исследования обнадеживают

По поводу эффективности препарата "Ивермектин", который обычно используется при при лечении чесотки и для борьбы с паразитарными червями, — однозначного мнения нет.

В начале января журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний эффективности ивермектина при легких симптомах коронавируса. Доклинические испытания показали, что препарат предотвращает развитие новых клеток SARS-CoV-2, однако он эффективен только в большой концентрации.

Обнадеживающие результаты продемонстрировали также предварительные клинические исследования, проведенные учеными Барселонского института глобального здравоохранения в группе добровольцев из 12 человек. Ученые надеются на продолжение испытаний с более многочисленной группой участников.

Положительную оценку эффективности ивермектина в борьбе с коронавирусом дали и в альянсе американских врачей интенсивной терапии Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Опираясь на клинические данные, в FLCCC заключили, что препарат может значительно снизить вирусную нагрузку и ускорить выздоровление у пациентов с легкими и средними симптомами. Есть надежда, что применение ивермектина также поможет избежать госпитализации и сократить смертность у пациентов с тяжелыми симптомами.

Ивермектин еще c прошлого года активно рекламируется как средство борьбы с коронавирусом в странах Латинской Америки. Тем не менее ВОЗ и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегают против употребления этого препарата, поскольку окончательно его действенность в лечении COVID-19 пока не доказана.

Тоцилизумаб и сарилумаб: спорные препараты

Тоцилизумаб и сарилумаб — это ингибиторы цитокина: пептидных молекул, которые производит организм для борьбы с инфекцией. Оба средства обычно применяются при лечении ревматоидного артрита и других воспалений.

Неоспоримых доказательств их эффективности в борьбе с COVID-19 пока нет: результаты одних исследований говорят о том, что лекарства сокращают смертность среди больных с тяжелыми симптомами, другие исследования говорят об их безрезультатности. Тем не менее правительство Великобритании уже в ближайшее время собирается применять тоцилизумаб и сарилумаб для лечения больных COVID-19, находящихся в реанимации.

Гидроксихлорохин: надежда не оправдалась

В начале пандемии большие надежды возлагались на хорошо известный противомалярийный препарат "Гидроксихлорохин". Однако они не оправдались — прием этого средства не привел к улучшению состояния больных COVID-19.

В настоящее время немецкий Институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха предостерегает от использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19. Те больные, которые все же принимают этот препарат, должны находиться под пристальным наблюдением врачей, поскольку гидроксихлорохин может вызвать тяжелые побочные эффекты и увеличить вероятность летального исхода.