Калифорния и Нью-Йорк первыми в США ввели обязательную вакцинацию для госслужащих

В американском штате Калифорния и городе Нью-Йорк ввели обязательную вакцинацию для госслужащих. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", государственные служащие должны будут вакцинироваться или еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Меры будут касаться в том числе полицейских, пожарных и работников школ.

Проверять сертификаты о вакцинации госслужащих организации в Нью-Йорке должны начать не позже 13 сентября, когда начнется учеба в школах. В сфере здравоохранения меры вступят в силу уже через неделю после заявления мэра города.

Де Блазио и Ньюсом также призвали частные компании рассмотреть возможность введения аналогичных требований к сотрудникам.

Кроме того, федеральный департамент по делам ветеранов США обязал всех сотрудников привиться от коронавируса. Это первое ведомство, принявшее такое решение. Сотрудники департамента должны полностью вакцинироваться в течение следующих восьми недель. Ведомство содержит медучреждения по всей стране, в которых оказывают помощь ветеранам вооруженных сил США.

Ранее обязательную вакцинацию для студентов ввели некоторые колледжи и университеты США. Они требуют подтверждение о прохождении вакцинации для заселения в общежития.

При этом в семи штатах — Аризоне, Флориде, Айдахо, Монтане, Техасе, Южной Дакоте и Южной Каролине — власти запретили вводить коронавирусные паспорта или требования об обязательной вакцинации.

По данным на 23 июля, в США как минимум одну дозу вакцины получили 187,6 миллиона человек при населении более 328 миллионов.