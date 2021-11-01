Каллас призвала Байдена держать в фокусе внимания безопасность Балтии
Foto: Valsts kanceleja

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас в понедельник в кулуарах конференции ООН по изменениям климата состоялась двусторонняя встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лидеры двух стран обсудили общие интересы в сфере безопасности и укрепление трансатлантического сотрудничества.

"Отношения Эстонии и США очень тесные и многогранные, есть множество тем, которые важны для нас обоих. Я поблагодарила президента Байдена за лидерство США в климатической дипломатии. Мы также остановились на трансатлантическом сотрудничестве и важности укрепления политики сдерживания, которую проводит НАТО. Я выразила признательность США за помощь в вопросах безопасности и подчеркнула важность ее продолжения", — подытожила Каллас основные темы встречи.

"Я подчеркнула в разговоре с президентом Байденом, что, помимо растущей опасности в Азии, важно также держать в фокусе внимания безопасность Европы и особенно Балтийских стран — наш восточный сосед ведет себя непредсказуемо, и общее направление развития событий не обнадеживает," — добавила она.

Каллас поблагодарила Джо Байдена за приглашение на Саммит демократий в декабре. "Это очень своевременная инициатива, поскольку демократические страны должны укрепить свою совместную готовность противостоять желанию авторитарных государств установить новые глобальные правила игры. Эстония может предложить конкретные шаги, как расширить сотрудничество между демократиями, например, в сфере создания всемирной цифровой инфраструктуры", — сказала премьер-министр Эстонии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Джо Байден НАТО ООН США Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим