Каллас призвала Байдена держать в фокусе внимания безопасность Балтии

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас в понедельник в кулуарах конференции ООН по изменениям климата состоялась двусторонняя встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лидеры двух стран обсудили общие интересы в сфере безопасности и укрепление трансатлантического сотрудничества.

"Отношения Эстонии и США очень тесные и многогранные, есть множество тем, которые важны для нас обоих. Я поблагодарила президента Байдена за лидерство США в климатической дипломатии. Мы также остановились на трансатлантическом сотрудничестве и важности укрепления политики сдерживания, которую проводит НАТО. Я выразила признательность США за помощь в вопросах безопасности и подчеркнула важность ее продолжения", — подытожила Каллас основные темы встречи.

"Я подчеркнула в разговоре с президентом Байденом, что, помимо растущей опасности в Азии, важно также держать в фокусе внимания безопасность Европы и особенно Балтийских стран — наш восточный сосед ведет себя непредсказуемо, и общее направление развития событий не обнадеживает," — добавила она.

Каллас поблагодарила Джо Байдена за приглашение на Саммит демократий в декабре. "Это очень своевременная инициатива, поскольку демократические страны должны укрепить свою совместную готовность противостоять желанию авторитарных государств установить новые глобальные правила игры. Эстония может предложить конкретные шаги, как расширить сотрудничество между демократиями, например, в сфере создания всемирной цифровой инфраструктуры", — сказала премьер-министр Эстонии.