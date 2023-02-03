Каллас: военная промышленность должна нарастить производство

Премьер-министр Кая Каллас сказала на прошедшей в пятницу в Таллинне в рамках Балтийского совета министров встрече премьер-министров трех стран, что военная промышленность должна нарастить производство для помощи Украине.

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Премьер-министры Балтийских стран подчеркнули в пятницу в Таллинне, что помощь свободного мира Украине должна быть достаточно быстрой и масштабной, чтобы позволить противостоять новому российскому наступлению, передала пресс-служба правительства.

"Помощь Украине не должна прийти слишком поздно и слишком раздробленной. Россия готовится к новому крупному наступлению, и наша помощь должна быть достаточной для того, чтобы ему противостоять. И не только. Эта помощь должна позволить Украине выбить российские войска со своей территории", — сказала после встречи премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что Эстония, Латвия и Литва предоставили Украине беспрецедентный объем помощи. "Подумайте только, сколько жизней можно было бы спасти, если бы больше стран сделало столько же. Мы все шерстим свои склады и запасы, но этого уже недостаточно. Наша военная промышленность также должна нарастить производство", — подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, достигнуто широкое единодушие в том, что российские военные преступления должны быть наказаны. Сейчас ищут наилучшее решение, как этого достичь.

"Политический и дипломатический процесс оживился, и рано или поздно дело закончится созданием судебного производства. Все, кто стоит за преступлениями агрессии, должны понести наказание — никто не неприкосновенен. Поэтому Эстония поддерживание создание международного специального суда для расследования преступлений агрессии", — сказала премьер-министр.

По ее словам, Европейский союз также должен быстро предложить конкретное решение, как использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Этот вопрос изучают и в Эстонии в надежде на то, что наши выводы помогут поиску общеевропейского решения. Балтийские премьер-министры подчеркнули также, что параллельно обсуждению новых санкций против России нужно обращать больше внимания на препятствование попыткам обойти санкции.

На встрече выразили разочарование предложением Международного Олимпийского Комитета разрешить российским спортсменам участвовать в Играх в Париже в 2024 году.

"Россия целый год уничтожает украинское государство и разоряет украинскую землю. Россия убила сотни украинских спортсменов. Допустить теперь российских спортсменов на Олимпиаду ценой проливаемой украинцами крови — это вы называете честной игрой? Тем более, что Россия использует спорт как оружие пропаганды, а многие члены ее сборной в прямом смысле принадлежат к российской армии", — подчеркнула Каллас.

Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните обсудили также приоритеты в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

"Наша цель ясна: региональные оборонные планы НАТО должны быть подтверждены, позиции по сдерживанию и обороне на восточном фланге — укреплены. В изменившейся ситуации в сфере безопасности мы должны пересмотреть также соглашение НАТО об инвестициях в оборону: 2 процента на оборонные расходы — этого больше недостаточно, это — минимум", — сказала Каллас.

Помимо военной безопасности, для трех Балтийских стран также очень важны энергетическая безопасность и надежность энергоснабжения. На встрече говорили о сотрудничестве на уровне ЕС при развитии морских парков ветрогенераторов и сетевой инфраструктуры, а также о Rail Baltic и десинхронизации электросистем от российской сети. Следующая встреча премьер-министров стран Балтии, в ходе которой участники сосредоточатся в первую очередь именно на инфраструктурных проектах, планируется в Таллинне уже в мае.

Эстония в этом году председательствует в формате балтийского сотрудничества.