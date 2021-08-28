Кальюлайд предложила разместить в Эстонии ПВО средней дальности на деньги ЕС

По словам президента Керсти Кальюлайд, создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии могло бы быть профинансировано из Фонда сплочения Европейского союза. Сотрудничество стран Евросоюза в области обороны поможет отпугнуть Россию, сказала Керсти Кальюлайд в интервью журналу Diplomatia. Его кратко пересказывает портал Rus.Err.ee.

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"Однако ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены? " — спросила Кальюлайд.

"Есть одно место, где Европейский союз лучше, чем НАТО — перераспределение. Если ЕС хочет что-то сделать, он может использовать деньги Фонда сплочения", — отметила Кальюлайд.

"Если бы были готовы с этим двигаться вперед, поддержка Евросоюза деятельности НАТО была бы на очень высоком уровне. Если не готовы двигаться вперед, действительно нет смысла серьезно говорить о сотрудничестве Евросоюза в области обороны", — сказала она.

По словам Кальюлайд, на это может уйти 10-15 лет.

"Я также пыталось объяснить американцам, что Европейский союз может быть полезен с этой точки зрения. В противном случае, если ЕС начал бы говорить о стратегической автономии и тому подобном, возникла бы некоторая нервозность. Очень важно всегда смягчать и контролировать эту напряженность", — считает Кальюлайд.

По ее словам, стратегическая автономия Европейского союза могла бы работать таким образом, чтобы ЕС мог организовать, например, одну операцию в Ливии без помощи НАТО и США.

Говоря о Дональде Трампе, Кальюлайд сказала, что в период его правления начала набирать обороты "Инициатива трех морей", а в касающихся вопросах безопасности в отношении Эстонии продолжалась основанная на ценностях внешняя политика США.

"Инициатива трех морей" позволила нам установить хорошо функционирующее сотрудничество, которое помогло делать небольшие и практические дела. На самом деле, я чувствовала себя относительно комфортно с этой администрацией", — сказала Кальюлайд.

Говоря о президентстве Джо Байдена, Кальюлайд сказала, что Байден — политик той школы, который проводит политику, направленную на то, чтобы сделать мир лучше.

"У политиков есть привычка наслаждаться своими делами, но Байден чувствует роль президента в ответственности перед своим народом и миром. Он встает по утрам не со словами: "Отлично, я президент, как здорово", а: "Я президент. Что я могу сделать, чтобы стало лучше моей стране и другим тоже?"