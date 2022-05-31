Канада ввела санкции против Алины Кабаевой

Правительство Канады расширило список российских граждан и финансовых учреждений, в отношении которых введены санкции из-за вторжения России в Украину. Об этом во вторник, 31 мая, сообщается на сайте правительства Канады, пишет Deutsche Welle.

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Новыми фигурантами списка стали 22 высокопоставленных российских финансовых чиновника и члены их семей. Среди них глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе три человека, уже покинувших пост), а также дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман.

Кроме того, под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.



Канада уже неоднократно вводила санкции из-за войны в Украине



"Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", — говорится всообщении правительства.

С начала войны в Украине Канада уже ввела санкции против 1050 физических и юридических лиц из России и Беларуси. 18 мая министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту РФ Владимиру Путину.