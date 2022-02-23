Канада ввела санкции против России и увеличила военный контингент в Восточной Европе
Foto: Pexels.com, Social Soup Social Media

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна ввела санкции в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам премьера, Канада запрещает своим гражданам любую финансовую деятельность с ДНР и ЛНР. Страна введет санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание Донбасса. "Мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", — сказал он.

Он также сообщил, что Канада усиливает свое военное присутствие в Восточной Европе, "на земле, на воде, и в воздухе".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться