Канцлер Австрии в Москве встретится с Путиным
Foto: Imago Images/AP/Scanpix/LETA

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, став первым европейским лидером, прибывшим в Москву после вторжения России в Украину, сообщил в воскресенье офис канцлера Австрии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Он поедет туда, проинформировав об этом Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", — сказал представитель Нехаммера.

В пресс-службе подтвердили, что он станет первым лидером европейской страны, который встретится с Путиным после 24 февраля, когда Путин приказал своей армии начать вторжение в Украину.

За это время президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько телефонных звонков Путину.

Австрия входит в число государств-членов Европейского Союза, зависящих от поставок российского газа, и поэтому опасается введения энергетического эмбарго.

В субботу Нехаммер посетил Украину.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно