Канцлер Австрии в Москве встретится с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, став первым европейским лидером, прибывшим в Москву после вторжения России в Украину, сообщил в воскресенье офис канцлера Австрии.

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"Он поедет туда, проинформировав об этом Берлин, Брюссель и президента Украины Владимира Зеленского", — сказал представитель Нехаммера.

В пресс-службе подтвердили, что он станет первым лидером европейской страны, который встретится с Путиным после 24 февраля, когда Путин приказал своей армии начать вторжение в Украину.

За это время президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько телефонных звонков Путину.

Австрия входит в число государств-членов Европейского Союза, зависящих от поставок российского газа, и поэтому опасается введения энергетического эмбарго.

В субботу Нехаммер посетил Украину.