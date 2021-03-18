Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС
Foto: AP/Scanpix/LETA

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европа должна выдать допуск на рынок вакцине от коронавируса "Спутник V" как можно быстрее.

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"Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины", - сказал он в среду в интервью австрийскому телеканалу OE 24, отвечая на вопрос о российской вакцине.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что людям привитым российской вакциной "Спутник V" может быть выдан Европейский сертификат вакцинации. Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон дал положительную оценку российской вакцине "Спутник V". Бретон заявил, что рассчитывает на соглашение, и не исключил возможности производства российской вакцины в странах ЕС.

Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину. Этот препарат был зарегистрирован в Венгрии в январе.

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Интерфакс

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Интерфакс

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